Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura

Fiica doctoriței Flavia Groșan a ales un drum complet diferit, iar succesul ei i-a surprins pe mulți. Tânăra poartă un nume neașteptat și s-a impus într-un domeniu aflat la mare căutare.

Doliu în familia medicului Flavia Groșan. Ce lasă în urmă?

Astăzi, 19 noiembrie 2025, în jurul orei 11.24, Flavia Groșan a decedat, lăsând în urmă o carieră medicală impresionantă și o familie mândră de realizările sale. Viața ei de familie a fost împlinită: fiica sa, care poartă același nume, s-a afirmat ca IT-istă și antreprenoare de succes, dezvoltând mai multe firme inovatoare în domeniul tehnologiei.

Ginerele său, Alex, este de asemenea specialist IT, iar împreună cu fiica sa formează un cuplu apreciat pentru profesionalism și performanță. Dr. Groșan era și bunică, nepoțelul ei, Boris, locuind împreună cu părinții la Londra. În întreaga sa viață, și-a exprimat constant mândria și sprijinul pentru cariera fiicei și implicarea acesteia în tehnologie, fiind alături de familie atât în plan personal, cât și profesional.

Cum a transformat fiica reputatului medic din Oradea experiența în Microsoft și Google într-o afacere de succes?

Potrivit informațiilor publice, fiica reputatului medic pneumolog din Oradea, Flavia Groșan, și-a construit o carieră solidă în industria tech, reușind să se remarce atât prin expertiza dobândită în companii internaționale de top, cât și prin dezvoltarea unui portofoliu de afaceri în continuă expansiune. Activând anterior la giganți precum Microsoft și Google, aceasta a fost implicată în dezvoltarea de produse software cu impact global, în proiectarea și optimizarea tehnologiilor digitale, dar și în coordonarea unor echipe și proiecte complexe.

Experiența acumulată în aceste organizații de referință a contribuit la formarea unei viziuni profesionale mature și la consolidarea unui set de competențe esențiale în domeniul tech. Acest parcurs i-a creat premisele necesare pentru a păși cu succes în zona antreprenoriatului, unde aplică cunoștințele și expertiza dobândite în mediul corporativ pentru a dezvolta afaceri moderne, adaptate cerințelor și evoluției pieței IT.

De la medicină la tehnologie: Take Off Labs în topul afacerilor IT

Informațiilor disponibile pe Termene, , are o activitate consistentă în mediul de business, unde deține participații și roluri de conducere în mai multe companii specializate în dezvoltare software și soluții digitale. Una dintre acestea este Take Off Labs SRL, firma cu cea mai spectaculoasă evoluție din portofoliul său.

Take Off Labs SRL activează în domeniul dezvoltării de tehnologie, oferind servicii și produse software la nivel profesional. Potrivit datelor financiare pentru anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 4.470.205 lei, înregistrând o creștere de 37% față de anul anterior.

Profitul net se ridică la 1.644.210 lei, ceea ce marchează o majorare semnificativă de 113%, semn că firma se află într-o perioadă de consolidare și expansiune accelerată. În prezent, compania numără 13 angajați și este evaluată cu un risc comercial scăzut, aspect care confirmă stabilitatea și maturizarea businessului.

Fondată în 2011, Take Off Labs s-a remarcat printr-o dezvoltare constantă și o profitabilitate crescută de la an la an, poziționându-se drept una dintre companiile de tehnologie cu evoluție pozitivă pe termen lung.

Cum a ajuns Golf Genius R&D, firma fiicei Flaviei Groșan, în topul afacerilor tech din Cluj

Pe site-ul mai sus meționat apare și firma Golf Genius R&D SRL, a doua companie cu greutate din portofoliul Flaviei Groșan, cu rezultate financiare remarcabile și o creștere constantă. Firma activează în domeniul dezvoltării de soluții software dedicate sportului și organizării de evenimente, oferind tehnologii moderne utilizate pe scară largă în industria de profil.

Datelor financiare pentru anul 2024 arată faptul că această companie a înregistrat o cifră de afaceri impresionantă, de 31.784.018 lei, cu o creștere de 12% față de anul precedent. Profitul net raportat este de 2.343.272 lei, ceea ce confirmă eficiența și maturitatea modelului de business. Golf Genius R&D SRL are 72 de angajați și este cotată cu un risc comercial foarte scăzut, ceea ce indică stabilitate financiară și un management bine orientat spre dezvoltare.

Deși a fost fondată la finalul anului 2020, compania a evoluat rapid, reușind să devină una dintre cele mai solide firme tech din Cluj în zona de cercetare și dezvoltare (R&D).

Se poate menține performanța într-o afacere IT?

Binary Tree SRL este o altă c , activând în domeniul dezvoltării software și serviciilor IT. Firma are o poziție stabilă pe piață și se remarcă printr-o evoluție echilibrată, cu indicatori financiari constanți și o activitate susținută în zona tehnologiei.

Compania furnizează servicii profesionale de programare și soluții digitale dedicate mediului de afaceri, având un model de business orientat spre proiecte de durată și parteneriate solide. Performanțele financiare din ultimii ani arată că Binary Tree SRL și-a menținut stabilitatea și capacitatea de operare într-un sector competitiv, consolidându-și astfel poziția în industria IT.

Ce a făcut diferența în cariera medicală a Flaviei Groșan?

Flavia Groșan a fost medic primar pneumolog-bronholog, cu o carieră începută încă din 1991, după ce a absolvit Facultatea de Medicină din Timișoara. Și-a perfecționat competențele în bronhoscopie și explorări funcționale respiratorii între 2002 și 2004, acumulând experiență valoroasă în spitale publice înainte de a-și deschide propriul cabinet.

Din 2009, dr. Groșan a activat în mediul privat prin clinica PneumoMed, unde a oferit consultații de specialitate în pneumologie, punând accent pe calitatea actului medical și pe relația atentă cu pacienții. Activitatea sa de peste trei decenii a fost dedicată în domeniul sănătății respiratorii.

Ce i-a atras reacții dure din partea Colegiului Medicilor?

În timpul pandemiei de COVID-19, Flavia Groșan a suscitat polemici prin declarațiile sale despre tratamente proprii, pe care le-a numit „schema mea”, susținând că a vindecat numeroși pacienți fără internare.

De asemenea, a afirmat că protocoalele spitalicești standard ar fi dăunătoare, iar unii pacienți ar putea fi tratați acasă, sub supraveghere.

În august 2025, a reapărut în atenția publică după o postare controversată despre „sheding” al proteinei spike la persoanele vaccinate și efecte asupra partenerilor nevaccinați, afirmații pe care Colegiul Medicilor Bihor le-a calificat ca „erori grave, fără fundament științific”. Ca urmare, a fost demarată o acțiune disciplinară de către Colegiul Medicilor.

Flavia Groșan, medic apreciat, a pierdut lupta cu o boală gravă

Potrivit relatărilor din presă, dr. Flavia Groșan a fost internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Oradea, după un stop cardio-respirator.

Sursele medicale indicau faptul că medicul ar fi fost diagnosticată cu cancer metastatic, cu implicarea mai multor organe, inclusiv creier, plămâni, ficat și glande suprarenale.

După mai bine de cinci săptămâni în spital, Flavia Groșan a încetat din viață la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.