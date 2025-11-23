Pe cine mai sperie FCSB? Eugen Neagoe, nemulțumit cu egalul obținut de Petrolul pe Arena Națională: „I-am respectat prea mult!”

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la Petrolul a fost protagonistul mai multor evenimente importante petrecute pe Arena Națională, iar acum a lămurit toate spețele, la FANATIK SUPERLIGA.

Eugen Neagoe a dezvăluit de ce nu a reușit Petrolul victoria cu FCSB

Eugen Neagoe a vorbit despre campioana României, pe care elevii săi au respectat-o prea mult și au intrat cu teamă în teren. Tehnicianul e de părere că dacă nu exista acest trac, atunci gruparea sa putea să obțină toate cele 3 puncte.

„Ieșim așa ușor, ușor. Sigur, ne-am dorit să câștigăm și cu FCSB. Sub nicio formă nu am mers acolo la egal. Dacă aveam mai mult curaj și începeam jocul așa cum am început repriza a doua probabil stăteau altfel lucrurile. FCSB are jucători foarte valoroși și asta vă spun cu sinceritate. Cred că i-am respectat prea mult.

Nu trebuia să facem acest lucru, că și noi avem jucători cu experiență, fotbaliști cu meciuri în cupe europene, cu meciuri la națională. Nu știu ce se întâmplă acolo de nu au rezultatele pe care și le doresc. Nu m-a surprins cu nimic, Gigi Becali a anunțat cu 2 săptămâni în urmă că va juca fără închizător. Am crezut că începe cu Thiam vârf, fără Tavi Popescu”, a spus Neagoe.

Adevărul despre conflictul dintre Neagoe și Tavi Popescu

, în prima repriză a meciului, când jucătorul i-a adresat mai multe cuvinte pe care oficialul de la Petrolul le-a considerat lipsite de respect. Totuși, cei doi s-au împăcat la finalul confruntării și lucrurile au revenit la normal.

„Nu s-a întâmplat mare lucru. Eu i-am spus arbitrului că a dat foarte ușor acel fault, iar Tavi Popescu a spus ceva, dar nu a înjurat, nu. Probabil că era nervos. I-am spus ‘băi, tu așa vorbești cu mine? E diferență de vârstă în primul rând’. Da, da, exact (n.r. a zis ‘Bă’). Tavi a venit după meci la mine și și-a cerut scuze. A fost ok băiatul”, a povestit Neagoe.

Discuție aprinsă cu un suporter al FCSB-ului pentru Eugen Neagoe

Un alt moment tensionat s-a petrecut după fluierul final, că și-a pus jucătorii să tragă de timp pentru a conserva rezultatul.

„Dar nu-i adevărat, i-am spus băi omule nu poți să-mi spui mie lucrul ăsta pentru că nu am făcut niciodată așa ceva. Mi-a făcut semn Chică-Roșă că nu mai poate și i-am spus să stea jos dacă nu mai poate, că era jucătorul nepregătit să-l schimbe. Niciodată nu le-am zis jucătorilor să tragă de timp. Nici portarilor, nimănui”, a dezvăluit Neagoe.

Ce spune Neagoe despre tragerile de timp. Atac la adresa FCSB

Antrenorul Petrolului a răspuns acuzațiilor cu privire la tragerile de timp care i-au fost aduse, iar acesta amintește că FCSB practica un astfel de joc în sezonul trecut, atunci când Ștefan Târnovanu stătea de multe ori pe jos pentru a câștiga timp.

„Să nu-mi aduc aminte de ce se întâmpla campionatul trecut când Târnovanu, cu tot dragul, în toate jocurile când ei conduceau stătea numai pe jos, chema doctorul de 7 ori. Dacă vă aduceți aminte. Tot timpul. Cu tot dragul, eu l-am promovat la 17 ani la Iași când nu știa nimeni de el. Ăsta e fotbalul până la urmă, jucați voi bine, câștigați.

Mi-am adus aminte că și ei trăgeau de timp când erau în avantaj. Eu nu pot să reproșez echipei adverse dacă conduc și jucătorii mai trag de timp. Pe mine mă interesează ce fac jucătorii mei. Credeți că dacă ne conducea FCSB, spre final nu stăteau pe jos? Chemau targa!”, a mai spus Neagoe.