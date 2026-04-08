Pe cine preferă România în alegerile de duminică de la Budapesta. „E bine ca acest personaj sinistru, Orban, să dispară din politica europeană”

Alegerile parlamentare din Ungaria nu-i pun pe jar doar pe maghiari, ci și pe europeni. Viktor Orban se confruntă cu cea mai aprigă confruntare. Acesta se află la putere de 16 ani, iar acum speră că cetățenii vor vota cu Fidesz și nu cu Tisza, partid condus de Peter Magyar, aflat în opoziție. Cum s-ar resimți rezultatele în România și la ce speră restul statelor europene.

Viktor Orban, depășit de Peter Magyar în sondaje

Premierul Viktor Orban a transformat Ungaria în ceea ce numește el o „democrație iliberală” folosind o supermajoritate parlamentară pentru a exercita controlul constituțional asupra instituțiilor, vizând în acest proces minoritățile, oponenții politici și presa independentă. Cu toate acestea, se preconizează că va pierde în voturi, scrie .

Viktor Orban apare în majoritatea sondajelor cu un scor cu 10-20% mai puțin decât Peter Magyar. De asemenea, există și un număr considerabil de alegători care încă nu s-au decis și care ar putea face diferența. La începutul lunii, Centrul de Cercetare 21 arăta că Tisza are sprijinul a 56% dintre alegători, pe când Fidesz apare cu 37%. 26% dintre respondenți nu știu cu cine să voteze.

De asemenea, un sondaj publicat de site-ul de știri 24.hu arată că Magyar are 40%, iar partidul lui Orban doar 28%. Un alt sondaj realizat de Zavecz Research, realizat în perioada 24-28 martie, arată că 51% dintre alegători pun ștampila pe Tisza, în timp ce 38% aleg Fidesz.

Liderul opoziției a criticat vizita lui JD Vance

Viktor Orban se folosește de toți așii din mânecă, astfel că marți, 7 aprilie, a primit susținerea SUA, prin intermediul vicepreședintelui american JD Vance. În acest context, liderul opoziției, Peter Magyar, a răspuns la această vizită și a declarat că este o „ingerință în alegerile maghiare”.

„Nicio țară străină nu se poate amesteca în alegerile din Ungaria. Aceasta este țara noastră. Istoria Ungariei nu este scrisă la Washington, Moscova sau Bruxelles, este scrisă pe străzile și piețele Ungariei”, a declarat Magyar, conform sursei citate.

cât poate de mult în acest sezon electoral. De asemenea, americanul a transmis și un mesaj pentru Bruxelles. „Am vrut să transmit un semnal tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a-i ține sub control pe poporul ungar , pentru că nu-l plac pe liderul care a apărat de fapt poporul ungar”.

Este cunoscut faptul că partenerii europeni au rămas cu un gust amar după ce Viktor Orban a blocat sprijinul pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro, chiar dacă toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Ungaria, s-au angajat în unanimitate la acest lucru pe 19 decembrie 2025. Atunci, liderii europeni s-au revoltat. Cancelarul german Friedrich Merz a spus că a dat dovadă de „lipsă de loialitate gravă”, ce afectează reputația Uniunii Europene.

„Acest lucru își va lăsa amprenta. Este o încălcare gravă a principiului loialității statelor membre unele față de altele și dăunează statutului Uniunii Europene”, a declarat el. „Un acord este un acord, iar toți liderii trebuie să respecte acest cuvânt. Și nimeni nu poate șantaja Consiliul European”, a spus și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Are România un candidat preferat?

În acest context, FANATIK a discutat cu analistul politic Cristian Pîrvulescu. Acesta a declarat că România este pregătită, oricum, pentru și sunt „obișnuiți să discute cu Orban”.

„Românii sunt mai degrabă pregătiți pentru victoria lui Orban și obișnuiți să discute cu Orban. Deși Orban a făcut surprize neplăcute unor politicieni români, dar nu intră acum în amănunte. Dar pentru Europa, pentru România și nu pentru politicienii români, chiar și o victorie electorală și formarea unui guvern fără mari puteri, în genul guvernului polonez actual, în Ungaria ar fi un pas important spre democratizare și ar fi o lovitură dată grupărilor de extrema dreaptă din Europa. E foarte interesant ce s-a întâmplat cu extrema dreaptă din Ungaria, pentru că ei vor juca rolul de arbitru”, a declarat Pîrvulescu.

FANATIK a stat de vorbă pe acest subiect și cu filologul Adrian Papahagi. El susține că România ar spera ca Viktor Orban să piardă aceste alegeri. „Sigur că pentru România, ca țară europeană și țară care sprijină în mod clar Ucraina împotriva Rusiei și care înțelege că Rusia e un dușman al nostru, e bine să pice Orban. Nu m-ar mira nici ca Orban să fie avut un pact sinistru cu Putin, în care dacă Putin ar fi câștigat, ar fi cucerit Ucraina. Poate să încerce să ne destabilizeze și pe noi, eventual în beneficiului Orban. Deci e bine ca acest personaj sinistru, Orban, să dispară din politica europeană”.

De asemenea, politologul Pîrvulescu susține că Rusia s-a amestecat direct în campanie în favoarea lui Orban, iar în cazul în care Orban pierde, ar fi o schimbare al echilibrului de putere în Europa și s-ar auzi voci care să spună că a existat o intervenție a Uniunii Europene, ori vom auzi de Soros.

„Dar în realitate, Viktor Orban nu prea poate pierde alegerile. Poate pierde guvernarea. Dar, în realitate, va controla Ungaria prin interpuși încă multă vreme și va putea reveni. Ori, după ce Magyar ar ajunge la guvernare, destul de repede, vor apărea, nu-i așa, nemulțumirile. Și grupările nemulțumite se vor duce imediat spre Orban, iar Orban va încerca să joace foarte mult pe blocarea guvernării. Deci, dacă intră extrema dreapta, va putea să blocheze guvernarea într-un fel sau altul”, a mai afirmat politologul Cristian Pîrvulescu pentru FANATIK.

Europa e prima care câștigă după înfrângerea lui Orban

Adrian Papahagi susține că prima care ar avea de câștigat de pe urma înfrângerii lui Orban ar fi chiar Europa. Cu toate acestea, el punctează faptul că, până la urmă, și Magyar este naționalist, dar ar avea, totuși, o poziție mai pro-europeană. De asemenea, și România ar câștiga.

„Cine are de câștigat din înfrângea lui Orban este, în primul rând, Europa. Orban a băgat bețe în roate și a blocat deciziile și vom mai departe. Fără îndoială, și Ucraina, care a fost continuu boicotată de Orban și sabotată, inclusiv prin blocarea deciziilor europene, va câștiga probabil, dar și România, fiindcă va avea un partener mai european.

Acum să nu ne facem mari speranțe nici pe Magyar, să nu uităm că e și el naționalist și că singurul lucru care se va schimba în bine este că va fi probabil noul premier pe o poziție mai europeană și nu va mai obstrucționa Ucraina și nu va mai juca cu Putin. Asta va fi marile câștig pentru Europa. Probabil și pentru Magyar va începe o mică luptă anticorupție, o mică curățenie după regimul Orban. Asta este, vom vedea”, a mai punctat filologul Adrian Papahagi pentru FANATIK.