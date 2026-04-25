Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei adversare a României

Diletta Leotta, considerată a fi cea mai frumoasă prezentatoare din Italia, a dezvăluit pe cine susține la Mondial. Vedeta este pasionată de sport de foarte multă vreme, mai ales că este căsătorită de ani buni cu portarul german Loris Karius.

Diletta Leotta și echipa cu care ține la Mondial

Italia a fost învinsă la loviturile de departajare de Bosnia și Herțegovina în finala barajului pentru Campionatul Mondial. Pentru că lipsește din această competiție, Diletta Leotta (34 de ani) a vorbit cu mare lejeritate despre formațiile de fotbal pe care urmează să le susțină în perioada următoare.

Frumoasa blondină merge pe mâna unei adversare a României, după ce țara sa natală a fost exclusă. Cea mai atrăgătoare moderatoare italiancă a recunoscut că are o mare admirație pentru echipele antrenate de selecționeri italieni. Pe lista preferințelor sale se numără mai multe naționale puternice.

Astfel, celebra jurnalistă a subliniat că Brazilia, antrenată de Carlo Ancelotti, este una dintre echipele pe care le susține din tot sufletul la Cupa Mondială 2026. De asemenea, o altă echipă pe care o sprijină de pe stadion sau din fața micilor ecrane este Uzbekistan, al cărei tehnician este italianul Fabio Cannavaro.

Mai mult decât atât, echipa lui Vincenzo Montella, Turcia, este o formație pe care Diletta Leotta nu o lasă deoparte. Aceasta a fost adversara României, în primul meci de baraj. Partida dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 0-1, pe banca tehnică aflându-se regretatul legendar antrenor, Mircea Lucescu.

Diletta Leotta: ”Voi ține și cu acei jucători pe care îi cunosc”

Diletta Leotta este o fană înfocată a sportului prin prisma meseriei sale, dar și a faptului că are un partener de viață fotbalist. Vedeta este cu care se iubește de multă vreme, Loris Karius. Cuplul mai are o fată, în vârstă de 3 ani, cu care se mândrește în social media.

„Voi ține mereu cu Italia și, prin urmare, voi susține și echipele naționale antrenate de italieni. Pe lângă Brazilia lui Carlo Ancelotti, și Turcia lui Vincenzo Montella, precum și Uzbekistanul lui Fabio Cannavaro.

Voi ține și cu acei jucători pe care îi cunosc, i-am intervievat și i-am văzut muncind din greu în Serie A. Și apoi mai e Germania. Cine știe de ce… (n.r. râde. Karius este german)”, a mărturisit prezentatoarea, într-un interviu pentru .

În planul personal, Diletta Leotta nu este deloc discretă. Jurnalista din Italia are o relație frumoasă cu soțul său despre care are numai cuvinte de laudă.