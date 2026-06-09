Sport

Pe cine susține Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan, la Campionatul Mondial

Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, a vorbit despre Campionatul Mondial. Ce echipă susține înaltul oficial de stat.
Mihai Dragomir
09.06.2026 | 10:21
Pe cine sustine Eugen Tomac premierul desemnat de Nicusor Dan la Campionatul Mondial
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Pe cine susține Eugen Tomac, premierul numit de Nicușor Dan, la Cupa Mondială. Sursa Foto: Antena 3 CNN.
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Campionatul Mondial din acest an este organizat de SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie. Eugen Tomac, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, a spus pe cine susține la cea mai mare și importantă competiție fotbalistică din lume. Ce a spus, de fapt.

Eugen Tomac a spus pe cine susține la Campionatul Mondial

Nicuşor Dan l-a desemnat în mod oficial pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Noul premier a comentat, pe scurt, pe seama Cupei Mondiale din vara acestui an. Oficialul de stat nu a precizat numele favoritei sale, dar a spus că vrea ca trofeul să ajungă în vitrina unei echipe naționale de pe continentul european.

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„Mi-aș dori foarte mult ca o țară europeană să câștige. Evident că în momentul de față am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine. Cert e că mi-aș dori să câștige o echipă din Europa”, a declarat Eugen Tomac, în direct la Antena 3 CNN.

Eugen Tomac, propunere inedită pentru fotbalul românesc

Recent, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan a abordat și subiecte privind sportul românesc. El a spus că și-ar dori să vadă o Cupă jucată la comun de România și Republica Moldova, subliniind faptul că deși sunt două țări independente, este vorba de același popor.

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„România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o cupă comună”, a spus Eugen Tomac pentru sursa citată.

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Câte titluri au echipele care au câștigat până acum Cupa Mondială

Campionatul Mondial are o istorie de aproape 100 de ani, prima ediție fiind cea din 1930. De atunci și până în prezent, Brazilia este regina competiției, cu 5 trofee. Iată mai jos lista cu națiunile câștigătoare până acum:

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  1. Brazilia – 5 titluri: 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002 (22 de participări – 6 finale)
  2. Germania – 4 titluri: 1954, 1974, 1990 și 2014 (20 de participări, 8 finale)
  3. Italia – 4 titluri: 1934, 1938, 1982 și 2006 (18 participări, 6 finale)
  4. Argentina – 3 titluri: 1978, 1986 și 2022 (18 participări, 6 finale)
  5. Franța – 2 titluri: 1998 și 2018 (16 participări, 4 finale)
  6. Uruguay – 2 titluri: 1930 și 1950 (14 participări, 2 finale)
  7. Anglia – 1 titlu: 1966 (16 participări, 1 finală)
  8. Spania – 1 titlu: 2010 (16 participări, 1 finală)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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