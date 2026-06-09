Pe cine susține Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan, la Campionatul Mondial

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Campionatul Mondial din acest an este organizat de SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie. Eugen Tomac, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, a spus pe cine susține la cea mai mare și importantă competiție fotbalistică din lume. Ce a spus, de fapt.

Eugen Tomac a spus pe cine susține la Campionatul Mondial

Noul premier a comentat, pe scurt, pe seama Cupei Mondiale din vara acestui an. Oficialul de stat nu a precizat numele favoritei sale, dar a spus că vrea ca trofeul să ajungă în vitrina unei echipe naționale de pe continentul european.

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„Mi-aș dori foarte mult ca o țară europeană să câștige. Evident că în momentul de față am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine. Cert e că mi-aș dori să câștige o echipă din Europa”, a declarat Eugen Tomac, în direct la Antena 3 CNN.

Eugen Tomac, propunere inedită pentru fotbalul românesc

Recent, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan a abordat și subiecte privind sportul românesc. , subliniind faptul că deși sunt două țări independente, este vorba de același popor.

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„România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o cupă comună”, a spus Eugen Tomac pentru sursa citată.

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Câte titluri au echipele care au câștigat până acum Cupa Mondială

Campionatul Mondial are o istorie de aproape 100 de ani, prima ediție fiind cea din 1930. De atunci și până în prezent, Brazilia este regina competiției, cu 5 trofee. Iată mai jos lista cu națiunile câștigătoare până acum:

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