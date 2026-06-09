Pe cine susține Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan, la Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din acest an este organizat de SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie. Eugen Tomac, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, a spus pe cine susține la cea mai mare și importantă competiție fotbalistică din lume. Ce a spus, de fapt.
Nicuşor Dan l-a desemnat în mod oficial pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Noul premier a comentat, pe scurt, pe seama Cupei Mondiale din vara acestui an. Oficialul de stat nu a precizat numele favoritei sale, dar a spus că vrea ca trofeul să ajungă în vitrina unei echipe naționale de pe continentul european.
„Mi-aș dori foarte mult ca o țară europeană să câștige. Evident că în momentul de față am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine. Cert e că mi-aș dori să câștige o echipă din Europa”, a declarat Eugen Tomac, în direct la Antena 3 CNN.
Recent, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan a abordat și subiecte privind sportul românesc. El a spus că și-ar dori să vadă o Cupă jucată la comun de România și Republica Moldova, subliniind faptul că deși sunt două țări independente, este vorba de același popor.
„România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o cupă comună”, a spus Eugen Tomac pentru sursa citată.
Campionatul Mondial are o istorie de aproape 100 de ani, prima ediție fiind cea din 1930. De atunci și până în prezent, Brazilia este regina competiției, cu 5 trofee. Iată mai jos lista cu națiunile câștigătoare până acum: