Pe cine susține fratele mai mic al lui Yamal la finala Cupei Mondiale. Videoclipul face senzație pe internet

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Fratele mai mic al lui Lamine Yamal a făcut senzație cu prezența sa la meciurile naționalei Spaniei de la Cupa Mondială, însă micuțul are o problemă înaintea finalei cu Argentina. Și asta deoarece este un fan înrăit al lui Leo Messi.

Finala Cupei Mondiale, o mare dilemă pentru fratele lui Lamine Yamal

Mai sunt doar câteva ore până la primul fluier al meciului Spania – Argentina, care va desemna câștigătoarea Cupei Mondiale din 2026, iar pe rețelele de socializare a început să circule o înregistrare video neașteptată cu Keyne Yamal, fratele mai mic al superstarului din reprezentativa iberică.

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În videoclip, puștiul în vârstă de 3 ani apare cu părul vopsit în albastru deschis și purtând o ținută sport de aceeași culoare, asemănătoare cu echipamentul Argentinei, lucru care i-a făcut pe mai mulți internauți să se întrebe dacă nu cumva acesta îi va susține pe sud-americani la finala Cupei Mondiale.

Deși postarea a atras atenția în ultimele ore și a devenit virală în mediul online, videoclipul nu a fost înregistrat înainte de finala Cupei Mondiale. Imaginile originale au fost distribuite în mai 2026 de către frizerul familiei Yamal.

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Lamine Yamal took he’s lil brother to a salon and dyed his hair in sky blue? Seems like the brother is a Secret Argentina fan? — Mon⭐️ (@1FTnightmare)

Yamal și fratele său au sărbătorit victoriile Spaniei de la CM 2026

Fratele lui Lamine Yamal a fost un mic star în tribunele Cupei Mondiale 2026. El a fost bucurându-se foarte tare la unul dintre golurile marcate de Spania în victoria cu Austria, scor 3-0, din 16-imile de finală.

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”Fratele meu înseamnă enorm pentru mine. Este ca un fiu pentru mine. Îl iubesc. Mă emoționează să-mi văd fratele fericit, să-mi văd mama trăind viața pe care și-a dorit-o mereu și să-mi văd prietenii fericiți. La final, asta îmi doresc cel mai mult”, a declarat Yamal, la finalul acelui joc.

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Micuțul Keyne Yamal a ieșit din nou în evidență după ce Spania a trecut de Belgia în sferturile de finală. El și mult mai celebrul său frate în penultimul act al competiției.

Legătura dintre Messi și Yamal

Între familia lui Yamal și Leo Messi, considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, există o legătură aparte. în urmă cu 19 ani, pe când acesta era doar un bebeluș, într-o fotografie care a făcut înconjurul lumii.

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Cei doi vor fi adversari în marea finală a Cupei Mondiale 2026. Duelul va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey, iar la partidă va fi prezent și președintele american Donald Trump.