Pe cine vede Lucian Sânmârtean favorită la titlu în lupta dintre CFR Cluj și FCSB: „Ăsta s-ar putea să fie marele atu” Video

Fostul „Magician” al FCSB, , o vede în continuare favorită pe CFR Cluj în lupta pentru titlu în Casa Pariurilor Liga 1, deși e impresionat de forța ofensivă a echipei lui Toni Petrea.

Lucian Sănmărtean consideră că CFR Cluj are în continuare un mare atu, Dan Petrescu

Lucian Sânmărtean consideră că FCSB are trei jucători care sunt în formă maximă în acest moment și pot fi decisivi la fiecare meci.

„Sunt într-o formă deosebită, sunt într-un moment foarte bun, jucătorii de impact Octavian Popescu, Olaru, Tănase reușesc ușor, ușor să facă diferența pentru această echipă”.

Cu toate acestea, Sânmărtean e de părere că CFR Cluj are în continuare prima șansă să câștige cel de-al cincilea titlu consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1.

„Eu cred că Dan Petrescu este atât de abil din punct de vedere al jucării meciurilor la rezultat. Și asta s-ar putea să fie marele atu al CFR-ului”, a declarat Lucian Sânmărtean la .

Lucian Sânmărtean l-a caracterizat pe Octavian Popescu în FANATIK : „Joacă cu o dezinvoltură și frumusețe fantastică!”

Lucian Sânmărtean a oferit un în care a vorbit pe larg despre calitățile lui Octavian Popescu:

„Eu cred că e destul de devreme. Este un copil talentat, un copil bun, care văd mai nou că are niște evoluții foarte bune, pline de încredere. Să îl așteptăm! Încă e departe de a avea talentul lui Hagi.

Îmi place că are dribling și are și un pic de talie, deci nu e un jucător mic, de viteză, de pătrundere. Și-mi place că e deștept copilul cu mingea.

Nu poți să mulțumești pe toată lumea, să mulțumești patronul, care este un tip pretențios. Ținând cont că acest copil reușește la vârsta lui să dea speranțe celor de la conducerea FCSB-ului că se poate vinde pe bani frumoși, înseamnă că îi vor da încredere și el chiar a luat-o în serios și profită din plin de șansa de a juca! O face cu o dezinvoltură și o frumusețe în joc fantastică!”.

Lucian Sânmărtean, remarcă importantă despre Tavi Popescu: „Ca să te impui ca fotbalist în vestiar la FCSB nu e deloc ușor”

Lucian Sânmărtean a vorbit despre faptul că Octavian Popescu a reușit să ajungă titular și să reziste într-un vestiar foarte greu: „Este un jucător tânăr, care are fotbalul în față. Eu am rămas surprins de încrederea și siguranța pe care o are când e la balon. E un jucător valoros, iar ca să te impui ca fotbalist în vestiar la FCSB nu e deloc un lucru ușor!

Experiența contează cel mai mult! Octavian Popescu dacă ar fi la maturitate, ar ști să dribleze când trebuie și ar judeca fazele mult mai bine și mai eficient pentru echipă. El e deja un jucător de bază”, a concluzionat Sânmărtean pentru site-ul nostru.