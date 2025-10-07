Pe cine vrea Gino Iorgulescu selecționer al României: „Mai bun decât el la ora asta nu este nimeni”

din SUA, Mexic și Canada, în cazul în care nu va avea succes. Gino Iorgulescu, președintele LPF, este sigur că „Il Luce” este unicul antrenor român care este demn de frâiele echipei naționale la această oră.

Cine este cel mai bun antrenor român la ora actuală în opinia lui Gino Iorgulescu

Deși România se poate lăuda cu Cristi Chivu la Inter, cu Răzvan Lucescu la PAOK, cu Edi Iordănescu la Legia Varșovia sau chiar cu Cosmin Olăroiu care a făcut legea în Golf, Gino Iorgulescu este sigur că unul singur este antrenorul potrivit pentru naționala tricoloră și acela este Mircea Lucescu.

Ajuns la 80 de ani, neobositul „Il Luce” are experiența necesară pentru a duce România la un turneu final al Campionatului Mondial după aproape 3 decenii, chiar dacă o va face prin baraj:

„Urmează două meciuri pentru națională. Sunt mulți jucători pe care Lucescu trebuie să-i vadă. De asta a organizat amicalul cu Moldova. Un antrenor mai bun decât Mircea Lucescu la ora aceasta nu cred că avem și el știe mai bine ce are de făcut la națională.

Sper să aibă rezultatele dorite, pe măsura profesionalismului său. Eu îl susțin pe Mircea Lucescu. Are experiență, rezultate și tot ce îi trebuie. Nu cred că este altul cu performanțe mai bune decât el. Eu nu am auzit nimic despre Edi Iordănescu”, a spus președintele LPF, conform

Cum se califică România direct la Campionatul Mondial din 2026

, însă speranțele nu se opresc aici. „Tricolorii” ar putea chiar să se califice direct, însă doar în urma unui joc al rezultatelor.

În afara faptului că naționala lui Lucescu este nevoită să câștige toate meciurile rămase din preliminariile Campionatului Mondial, „tricolorii” mai au nevoie și de una dintre seriile de rezultate de mai jos:

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Care pot fi variantele de antrenori în cazul în care Mircea Lucescu va părăsi naționala României

În cazul în care România va rata o nouă calificare la un Campionat Mondial, FRF va trebui să găsească rapid o soluție pentru a pregăti echipa de Campionatul European din 2028. Pentru acest lucru, alegerea unui selecționer capabil este un lucru esențial, iar Răzvan Burleanu și ceilalți oficiali ai federației au câteva nume la care se pot gândi.

Deși ar fi foarte bun și se află într-un moment fenomenal al carierei, Cristi Chivu ar fi extrem de greu de adus de la Inter, în schimb o revenire a lui Edi Iordănescu nu ar fi exclusă. Un alt nume, care se vehiculează de fiecare dată când e vorba de numirea unui nou selecționer este Gică Hagi.

„Regele” nu are niciun angajament în acest moment. După ce a renunțat la banca tehnică a echipei sale, pe care a încredințat-o lui Ianis Zicu, fostul mare fotbalist se bucură de viață și de evoluțiile fiului său din Turcia, însă ar putea fi tentat să revină pentru a pregăti echipa cu obiectivul calificării la al doilea European consecutiv după cel din 2024.