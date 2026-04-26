FCSB – Dinamo, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”

FCSB este lider în play-out şi se pregăteşte pentru barajele de Conference League. Primul îl va disputa împotriva lui FC Botoşani, în condiţiile în care Oţelul Galaţi şi UTA Arad, echipe apropiate în clasament, dar care nu au dreptul de a evolua în cupele europene. Apoi, învingătoarea va disputa barajul cu locul 4 din play-off.

Calculele pentru barajul din SuperLiga, pentru un loc în preliminariile Conference League, devin din ce în ce mai clare. Rapid a suferit o nouă înfrângere în play-off, 1-3 în deplasare, iar „câinii roșii” sunt acum marii favoriți la locul 4. Formația din Ștefan cel Mare se poate duela cu FCSB.

Formațiile care termină pe podium în SuperLiga vor evolua direct în preliminariile cupelor europene. Campioana merge în Champions League, câștigătoarea Cupei României (Universitatea Craiova sau U Cluj) în Europa League, iar locul 3 se mulțumește cu un loc în Conference League. CFR Cluj este marea favorită la această poziție.

Locul 4 este ultimul care poate duce o echipă din play-off în cupele europene. Dinamo și Rapid se bat pentru această poziție, iar după primele 6 runde jucate „câinii” au un avans de două puncte față de rivalii din Giulești. La baraj, una dintre cele două ar putea da peste FCSB, formația favorită să câștige play-out-ul.

Mai mult, Dinamo și Rapid vor avea parte de aceiași adversari în ultimele 4 meciuri din play-off. Singura diferență este locul de desfășurare al meciurilor. Astfel, formația care va scoate mai multe puncte ar putea avea parte de un duel cu FCSB crucial pentru calificarea în preliminariile cupelor europene.

Program Dinamo – ultimele 4 meciuri din play-off:

Universitatea Craiova – Dinamo (3 mai)

Dinamo – FC Argeș (9 mai)

Dinamo – CFR Cluj (16 mai)

U Cluj – Dinamo (22 mai)

Program Rapid – ultimele 4 meciuri din play-off:

Rapid – CFR Cluj (4 mai)

U Cluj – Rapid (9 mai)

FC Argeș – Rapid (16 mai)

Rapid – Universitatea Craiova (23 mai)

Mihai Stoica a făcut calculele pentru Europa: „Se va decide între Rapid, Dinamo şi FCSB”

Mihai Stoica a făcut calculele de Europa şi e de părere că se va ajunge la un triunghiular FCSB, Dinamo, Rapid pentru ultimul loc de Conference League. Cum se întâmplă acest scenariu: FCSB câştigă barajul din play-out cu FC Botoşani, în timp ce Rapid şi Dinamo îşi dispută locul patru în play-off, cu care va juca învingătoarea din play-out. În acest scenariu, doi dintre cei trei granzi ai SuperLigii nu vor obţine calificarea în Europa:

„Singura schimbare majoră la mine de când am intrat în play-out e că nu mai ascult muzică în maşină. În faţă suntem noi cu Botoşani şi echipele fără obiectiv şi licenţă: UTA Arad şi Oţelul Galaţi. La momentul acesta, eu văd că va fi un triunghiular pentru locul de Conference League între Rapid, Dinamo şi FCSB. Una dintre acestea va merge în Europa, celelalte două vor sta acasă. Semifinala barajului o să o jucăm cu Botoşani. Poate în Ghencea, poate la Botoşani, eu sper ca în Ghencea. Numai să nu joace Botoşani în Europa şi FCSB, Dinamo şi Rapid să stea acasă. Dar eu cred că se va decide între Rapid, Dinamo şi FCSB. Aşa cred eu. Primele trei se ştiu, aşa cred”. a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii MM la Fanatik.

Cine câştigă titlul în SuperLiga?! Mihai Stoica a dat verdictul

Managerul general al campioanei României e de părere că Universitatea Craiova este viitoarea campioană a României. Mihai Stoica crede că , dar în acest moment oltenii au o şansă uriaşă şi ar merita să devină campionii României, mai ales că investiţiile din acest sezon au fost uriaşe:

„Cred că Universitatea Craiova va câştiga titlul. Mărturisesc că aş fi vrut ca U Cluj să ia campionatul. Pe merit, pe sume investite, pe ceea ce s-a întâmplat la Craiova în ultima vreme, ei ar merita. Când dai un milion pe Băsceanu, înseamnă că ai pregătit anul ăsta ca lumea. Şi ai şi investit bani mulţi. Aşa cred şi aşa o văd. Au şi la egalitate de puncte, iau faţa oricui. Poate intra şi CFR Cluj în cărţi, dar hai să vedem ce face Universitatea Craiova cu FC Argeş.

La Muhar este al doilea cartonaş galben fără discuţie acolo. Aşa a făcut şi Roman la Botoşani. Când reacţionezi, te gândeşti că e prea mult să îl dai afară. Deşi a dus foarte bine meciul, penalty-ul este clar. Este al doilea galben clar. Chiar era într-o formă foarte, foarte bună. Cea mai mare lovitură pentru U Cluj a fost accidentarea lui Lukic. Eu vedeam CFR-ul favorită, dar n-a jucat mare lucru”, a spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica e de părere că play-off-ul fără FCSB e mai plictisitor: „Şi-a pierdut din spectaculozitate”

Mihai Stoica e de părere că acest play-off şi-a pierdut o parte importantă din spectaculozitate din cauza faptului că FCSB a ratat calificarea în top 6. Managerul general a povestit că s-a gândit şi la cele mai negre scenarii după ce formaţia a ajuns în play-out:

„Play-off-ul ăsta şi-a pierdut o mare parte din interes, din spectaculozitate. Cred că pentru că noi nu suntem acolo… Nu e acelaşi lucru fără FCSB: La mine e şi nota de subiectivism, dar te uiţi aşa. Avem Dinamo – Rapid, mai avem nişte meciuri care suscită interes mare. Deşi ne-am speriat foarte tare după egalul cu Metaloglobus şi înfrângerea cu Botoşani mă tot gândeam ce spuneau unii, că e greu play-out-ul. Mă mai gândeam şi la ce s-a întâmplat cu Sepsi, cu echipa lui Mititelu. Număram punctele până la barajul de supravieţuire.

Dar, ce se poate întâmpla? A venit seria asta, jocul din ce în ce mai bun. Noi, A fost recital. Demult n-am văzut o echipă cum au jucat ai noştri. Au fost semne la ultimul meci al lui Mirel, la Ovidiu. Dar acum am jucat foarte bine tot meciul. Chiar şi după ce au intrat copii, tot noi am dictat ritmul. Reacţia pe care au avut-o toţi când s-a pierdut mingea spune tot. Am depăşit deziluzia crîncenă”, a spus Mihai Stoica.