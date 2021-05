Pe Dorel din Las Fierbinți îl știi deja. Uite cât de frumoasă e soția lui Mihai Rait!

Dorel din Las Fierbinți, interpretat de Mihai Rait, nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar iată cine este și cât de frumoasă este soția actorului de la Pro TV. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 4 ani.

Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ana Maria Dragomir, o tânără pe care a cunoscut-o în timpul unei spectacol de stand-up comedy. Drumurile actorului și blondinei s-au întâlnit în anul 2017, când după numai 3 luni de relație s-au și logodit.

Un an mai târziu Mihai Rait (41 de ani) și partenera sa de viață deveneau părinți pentru prima oară. Vedeta din Las Fierbinți și soția sa au un băiat, care poartă numele Alexandru, ce vara aceasta va împlini vârsta de 3 anișori.

Mihai Rait, mândru de soția sa. Actorul are o parteneră mai mică cu 14 ani

Actorul din celebrul serial de la Pro TV are o soție discretă, care nu vrea să iasă în evidență. Ana Maria Dragomir e mai mică cu 14 ani decât Mihai Rait. Blondina are 27 de ani și este o femeie foarte frumoasă, alături de care Mihai Rait au sărbătorit deja 4 ani de căsnicie.

„Soția mea nu vrea să iasă în evidență. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut și așa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie.

Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă știu din copilărie. La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final.

Noi ne-am căsătorit în 2017 și în 2018 am devenit părinți. În 2019 am avut luna de miere. Atunci ne-am permis să mergem. Am fost în Grecia. Am stat vreo 10 zile. Extraordinar a fost”, a mărturisit Mihai Rait în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Actorul nu simte diferența de vârstă dintre el și partenera de viață, declarând că a fost atras încă de la început de bunătatea și amabilitatea tinerei. Mihai Rait a fost înțeles de multe ori de Ana Maria Dragomir, precizând că este un om mai dificil de felul său.

„La noi nu se simte [diferența de vârstă]. Eu nu o simt, Ana nu o simte. (…) La ea m-a atras blândețea. Este o persoană foarte candidă. (…) Bunătatea, sufletul mare pe care îl are… este foarte înțelegătoare.

Am realizat, în ăștia patru ani de când suntem împreună, că sunt un om dificil. Îți trebuie răbdare. Mă înțelege. Ca tată îmi place să cred că sunt foarte atent și implicat. Încerc să compensez lipsa de timp. Deși nu e ca și cum plec să filmez, în fiecare seară sunt acasă.

Mi-am dorit un copil care să nu stea. Și mi-a dat Dumnezeu unul care nu se mai potolește. Dar la finalul zilei mă uit la el și mă bucur când văd cât de frumos doarme”, a completat Mihai Rait în show-ul moderat de Cove și Lora.