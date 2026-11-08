Pe ei i-a acuzat Daniel Pancu! Cine sunt cei 12 jucători ai Rapidului care „de 3 ani clachează”

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Daniel Pancu a avut un discurs dur după remiza Rapidului la Ovidiu. Antrenorul a acuzat o problemă de mentalitate la întreg clubul care planează de trei ani. Tehnicianul a mai spus că, în aceste condiții, titlul este o misiune imposibilă în Giulești.

Daniel Pancu, acuzații dure după Farul – Rapid 1-1

. Antrenorul Rapidului s-a declarat nemulțumit de mentalitatea jucătorilor săi, factor pe care îl consideră mai important chiar și decât prestația. „Pancone” a reclamat că este o problemă în rândul elevilor săi, care ține strict de modul de a gândi și de a gestiona situațiile critice.

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„Sunt lucruri care mă depășesc, vin foarte mult din trecut. Jucătorii sunt ultimii vinovați. Nu poți să ai jocul sub control în atâtea situații și, azi, dacă primeam al doilea gol, tot patru primeam. Nu e prima dată. Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce, de trei ani de zile, când ajung la meciuri importante, clachează. Nu pot câștiga meciurile importante, se sperie.

Tot ce a fost înainte nu e întâmplător. Locurile alea 5-6, cu serii de meciuri pierdute. E clar că avem o problemă, și o problemă mare de tot. Când suntem în deplasare pierdem dueluri, echilibrul, multe dintre formele noastre de organizare. Suferim cu toții. Sau poate sunt eu, văd altfel lucrurile. Poate sunt obișnuit cu un Rapid care să domine oriunde joacă. Sigur că suntem la mijlocul unui proces, dar, din punctul de vedere al modului în care intrăm în repriza a doua când suntem în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, nu de anul ăsta”, și-a început Daniel Pancu discursul fulgerător de la flash-interviu.

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Atacul lui Daniel Pancu a continuat. Tehnicianul a precizat că obiectivul pe care i l-a stipulat Rapid în contract, în vara acestui an, acela de a accede în play-off-ul SuperLigii, este cel mai plauzibil. În condițiile actuale, în viziunea lui „Pancone”, clubul din Giulești nu își poate propune titlul. În ciuda faptului că după 15 etape Rapid ocupă locul 3, cu 31 de puncte, cu 2 puncte mai puțin decât liderul Dinamo. „Jucătorii nu pot, la Rapid, să depășească blocajul. Am venit cu obiectivul contractual să jucăm în play-off. Între timp, văd că lumea vorbește de campioană, de Rapid în primele trei. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară. La ce jucători avem pe bancă, ar trebui să fie un mare avantaj. Sunt lucruri care mă depășesc. În anumite momente, nu mă recunosc. Pleacă de la pierderea duelurilor. Fotbalul începe și se termină cu duelurile unu la unu.

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Sunt lucruri care țin de atmosferă. Latif e un copil venit de la Genoa, nu știe ce înseamnă Rapidul, suporterii Rapidului. Ce timp la Rapid, dacă lumea vorbește de campioană după trei luni? Nu ai cum să emiți pretenții să vorbim de campioni. Așa, locul 5-6 poate să-l ia și cu tine antrenor (n.r. cu jurnalistul care lua interviul), asta e valoarea lor. Au jucători de foarte mare valoare”, a răbufnit Pancu la finalul meciului cu Farul.

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Care sunt jucătorii la care se referă Daniel Pancu. Cei 12 fotbaliști

La prima vedere, Daniel Pancu îndreaptă o mare parte din vină pe jucători. Chiar dacă la finalul interviului a spus că nu elevii săi sunt de vină. Numai că, din vara lui 2024, de când Rapidul întâmpină problemele pe care le-a enumerat antrenorul, 12 jucători se găsesc în componența lotului actual. Mai mult, majoritatea sunt oameni de bază pentru clubul alb-vișiniu.

Marian Aioani, Bogdan Ungureanu, Alexandru Pașcanu, Cristi Manea, Răzvan Onea, Cătălin Vulturar, Constantin Grameni, Claudiu Petrila, Alexandru Dobre, Rareș Pop, Andrei Șucu și Andrei Niculcea sunt cei 12 jucători care erau la Rapid în urmă cu doi ani și jumătate. Și care, din spusele lui Pancu, au un blocaj în mentalitate care împiedică echipa din Giulești să triumfe în competiția internă.

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În ceea ce privește stafful tehnic, medical și administrativ, șapte persoane care activau la Rapid în 2024 se regăsesc și în prezent în cadrul clubului: Ciprian Niță (antrenor secund), Ionuț Voicu (delegat), Florentin Ion (team manager), Adrian Mitea (kinetoterapeut), Dan Borcea (kinetoterapeut), Florin Dragne (kinetoterapeut) și Andrei Curaliuc (medic).

Dan Șucu și Victor Angelescu, la conducere în tot acest timp

În conducerea Rapidului, Dan Șucu și Victor Angelescu sunt cele două nume care au rămas la club din 2024 până în prezent. În urmă cu aproape trei ani, Dan Șucu deținea 80% din acțiunile Rapidului, iar Victor Angelescu avea 20%. Între timp, raportul s-a modificat, Șucu ajungând la 92%, iar Angelescu la 8%.

În schimb, giuleștenii s-au despărțit de mai mulți oficiali importanți, printre care Daniel Niculae, Viorel Moldovan și Daniel Sandu. De asemenea, atunci, din structura administrativă au făcut parte Mădălina Neață și Marian Mihail, care nu mai figurează în actuala organigramă a clubului.

Un alt nume important care a rămas la Rapid din 2024 până în prezent este Vasile Maftei. Fostul căpitan al giuleștenilor ocupă funcția de director tehnic al Centrului de Copii și Juniori încă din august 2021, fiind unul dintre oamenii cu cea mai mare continuitate în structura clubului.

De când Dan Șucu a preluat Rapidul, 8 antrenori s-au perindat în Giulești, dacă sunt incluși și interimarii Bogdan Lobonț și Octavian Chihaia. Adrian Mutu, Cristiano Bergodi, Bogdan Lobonț, Neil Lennon, Marius Șumudică, Octavian Chihaia, Costel Gâlcă și Daniel Pancu au condus echipa din vara lui 2022, când fondatorul Mobexpert a fost anunțat oficial ca noul investitar principal al echipei.

Sosiri noi în conducerea Rapid. Aceeași mentalitate?

Schimbările de la Rapid nu s-au limitat doar la lotul de jucători și la banca tehnică. Au vizat și conducerea clubului. Printre cele mai importante nume sosite în Giulești în ultimii ani se numără Marius Bilașco, adus de la CFR Cluj în aprilie 2026 și instalat în funcția de director sportiv, în locul italianului Mauro Pederzoli.

Tot în vara anului 2026, Rapid l-a adus pe Mario Nicolae, fost oficial la Dinamo, pentru a coordona recrutarea fotbaliștilor și gestionarea împrumuturilor. În departamentul administrativ a fost numit și Marius Burcescu, care a preluat funcția de director comercial de la 1 iunie 2026.

Cea mai recentă mutare la nivelul conducerii a fost , în noiembrie 2026. Fostul atacant a intrat într-un grup select, din care fac parte doar Dan Șucu și Victor Angelescu, cei doi acționari ai Rapidului, care au rămas la conducerea clubului în toată această perioadă.