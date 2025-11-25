Pe FCSB o așteaptă infernul la meciul cu Steaua Roșie! Bannerul afișat de ultrașii sârbi. Foto

ADVERTISEMENT

Ultrașii sârbi au avut un banner sugestiv la ultima confruntare din campionat, cu Javor, pierdută de Steaua Roșie, 0-1.

FCSB, așteptată de un infern la Belgrad

, în fața unui public recunoscut pentru modul în care își susține echipa. La ultimul meci din campionat, ultrașii de la Steaua Roșie au avut un mesaj adresat tuturor celor care sunt fani ai echipei sârbe. Aceștia fac un apel la toți oamenii să vină la stadion pentru a încuraja echipa la confruntarea cu FCSB, din grupa principală a Europa League.

ADVERTISEMENT

„27.11. Adu-ți eșarfa – toți pe Marakana!” – a stat scris pe un banner uriaș ce a fost afișat la partida dintre Javor și Steaua Roșie Belgrad. Capacitatea celebrei arene pe care adversara celor de la FCSB joacă este de 55,538 de locuri, însă cel mai probabil nu vom avea parte de un sold out pentru că nici forma echipei, nici vremea de afară nu ajută la dorința suporterilor de a merge la stadion.

1500 de bilete pentru fanii FCSB

FCSB a primit din partea organizatorilor 1500 de bilete, iar Peluza Nord organizează deplasarea pentru suporterii dornici să susțină echipa la Belgrad. Se pare că majoritatea tichetelor au fost vândute și campioana României o să aibă parte de o galerie numeroasă, așa .

ADVERTISEMENT

„Noi vom pleca joi dimineață către Turnu Severin, acolo ne vom întâlni cu majoritatea suporterilor. O să fim însoțiți de jandarmeria de la Belgrad și vom merge la meci. (n.r. vă vor prelua de la intrarea în Serbia) Da. Va fi foarte multă lume, biletele s-au vândut”, a spus Gheorghe Mustață pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Steaua Roșie Belgrad, mesaj după eșecul din ultima etapă

Steaua Roșie a dominat copios confruntarea cu Javor, dar a pierdut după un gol venit în ultimele minute. Suporterii care au făcut deplasarea i-au băgat în ședință pe jucători, la finalul partidei, și au reproșat eșecul. Totuși, tehnicianul echipei sârbe spune că trupa sa a fost neinspirată la finalizare și că asemenea lucruri se întâmplă în fotbal.

„Acesta este un meci în care și dacă am fi jucat timp de cinci zile, tot n-am fi putut marca. Este evident că nu putem marca din ocazii obișnuite. Este o lege a fotbalului: o singură neatenție în așezare, Javor a înscris un gol și gata! Nu am reușit să decidem meciul prin ocaziile noastre. Nu am nimic de reproșat băieților, au dat totul, au luptat. Să mergem mai departe!”, a spus Vladan Milojevic.