Pe FCSB o așteaptă o atmosferă infernală în Scoția! Anunțul făcut înaintea meciului cu Aberdeen

Drumul către faza principală a UEFA Europa League trece prin Scoția! , în prima manșă a play-off-ului, iar gazdele se așteaptă la o asistență impresionantă la această dispută.

Fanii lui Aberdeen iau cu asalt casele de bilete pentru duelul cu FCSB

în play-off-ul UEFA Europa League, iar partida tur este programată joi, în Scoția. , o arenă cu o capacitate de aproape 21.000 de locuri.

Cum biletele au fost puse deja în vânzare pentru acest meci, suporterii scoțieni au luat cu asalt casele de bilete. Clubul din Premiership a anunțat că sectorul denumit ”Red Shed” este sold-out, iar asistența va fi cu siguranță una ridicată.

În cele 17 meciuri disputate în sezonul precedent pe teren propriu, Aberdeen a avut o medie de 17.777 fani la fiecare meci. În stagiunea aceasta, echipa a jucat un singur joc „acasă”, iar asistența a fost de 18.388 de spectatori.

Red Shed 🟰 SOLD OUT! One stand down, three to go ⤵️ — Aberdeen FC (@AberdeenFC)

Suporterii FCSB au primit 700 de bilete pentru partida din Scoția

Campioana României și la partida cu Aberdeen, din manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League.

700 de bilete au fost puse de organizatori la dispoziție pentru suporterii grupării roș-albastre, iar 300 dintre acestea au fost deja distribuite fanilor din Asociația Salvați Steaua.

400 de bilete au fost puse la dispoziția fanilor din Marea Britanie, iar cel mai probabil sectorul va fi ocupat în totalitate de aceștia. „(n.r. – Câți mergeți cu băieții în Scoția?) Suntem vreo 60 de băieți plus membrii cotizanți din zona Angliei. Avem și în Scoția foarte mulți membri cotizanți. Avem 700 de bilete, vedem cum ne descurcăm cu ele.

Sunt puține, mai ales că în zona Angliei sunt foarte mulți români și avem solicitări foarte multe de bilete. Am luat vizele pentru Regatul Unit, nu e nicio problemă. Am luat vizele, am luat tot”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.