Pe final de an, Lavinia Pîrva dă cărțile pe față. Soția lui Ștefan Bănică Jr. vorbește fără perdea despre experiențele anului 2024

De departe, Lavinia Pîrva este una dintre cele mai sincere și autentice vedete autohtone. Soția lui Ștefan Bănică Jr. este foarte emotivă și profundă, adesea împărtășind cu publicul trăirile ei.

Lavinia Pîrva, confesiuni emoționante

Pentru unii, anul 2024 nu a fost prea bun, mai ales din punct de vedere emoțional. Încă de la început s-a anunțat a fi un an karmic, lucru resimțit de majoritatea persoanelor.

Dacă mulți vrea să dea cât mai repede uitării acest an greu, este recunoscătoare pentru toate experiențele de care a avut parte.

Susține că fiecare decizie a contribuit la liniștea sufletească pe care astăzi o resimte. Este mulțumită și împlinită cu viața pe care o are, dar mai ales pentru familia minunată de care se bucură zilnic.

“Sunt recunoscătoare universului”

Nici pentru brunetă nu au fost toate roz, însă fiecare etapă a dus la acest final. Un , recunoștință, bucurie, împlinire. Ba mai mult, recent a lansat și o piesă în care vorbește despre latura mai puțin perfectă a vieții sale.

“2024 – un an al evoluției emoționale, al cunoașterii prin experiențe proprii, dar și ale altor persoane care prin cunoașterea și experiența lor de viață m-au influențat.

Mi-e mai limpede ca niciodată că iubirea, răbdarea și înțelepciunea în a face alegeri potrivite, duc către liniștea sufletească care este esențială.

A fost anul echilibrului interior și al unor decizii importante privind direcția carierei mele! Un an în care unele prietenii s-au încheiat, dar altele noi au înflorit. Astăzi, pe finalul acestui an, am alături de mine o echipă de oameni minunați care mă inspiră. Alături de ei construiesc lucruri și proiecte frumoase.

A fost anul în care împreună cu colegii mei, am pus pe note muzicale gândurile și felul în care văd viața. Am acceptat că „poate nu e perfectă viața mea”, dar este exact așa cum trebuie să fie.

Sunt recunoscătoare universului pentru familia mea frumoasă și pentru alegerile care m-au adus aici, într-un prezent în care mă simt împăcată, mulțumită și liniștită!”, a transmis Lavinia în mediul online.