Kosovo – România este meciul de redebut al lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, vineri, 6 septembrie, ora 21:45. Partida de la Priștina se anunță a fi una incendiară, mai ales că naționala lui . Mircea Lucescu a oferit primele detalii înainte de confruntarea de vineri seară.

Mircea Lucescu, concluzii după primele antrenamente la naționala României: „Am întâlnit un grup bun, disciplinat, dar nu e suficient”

România le va întâlni pe Kosovo și Lituania în acțiunea de la începutul lunii septembrie în primele două etape din UEFA Nations League. Mircea Lucescu, revenit pe banca naționalei României, .

Totuși, „Il Luce”, cel mai titrat antrenor român, este optimist. „Avem la dispoziție un timp foarte scurt. Mulți dintre ei au făcut un singur antrenament, cel de miercuri, alții au făcut două antrenamente, iar alții 3 antrenamente, cei care au venit de luni.

Cam asta e situația. Lucrăm foarte mult la nivel mental, discutăm despre foarte multe lucruri despre care jucătorii au nevoie. Am întâlnit un grup bun, disciplinat, care ascultă, dar nu sunt suficiente.

„Sper să mă comport de așa natură încât să nu simtă diferența de vârstă”

Mai trebuie ceva în plus pentru a face performanță. Îi ajut cu sfaturi, cu experiență. Vom vedea, e o echipă cu jucători tineri încă, 25-26 de ani, au promovat împreună la echipa națională. E o misiune dificilă, dar am abordat-o toți cu încredere. M-am adaptat foarte rapid.

Se vor adapta jucătorii, n-au ce să facă. Sper să mă comport de așa natură încât să nu simtă deloc această diferență de vârstă. Spiritul meu a rămas destul de tânăr pentru ca eu să cobor la nivelul lor, ci nu ei să urce la nivelul meu”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă.

„Pe Ianis Hagi îl vor toate echipele din România”. Mircea Lucescu le-a răspuns celor care au contestat convocarea „Prințului”: „Suntem obligați să-l ajutăm”

Convocarea lui Ianis Hagi la echipa națională pentru meciurile cu Kosovo și Lituania a fost contestată, din cauza faptului că mijlocașul ofensiv în vârstă de 25 de ani a fost tras pe linie moartă la Rangers.

Mircea Lucescu a explicat că l-a convocat pe Ianis Hagi pentru că internaționalul român a continuat să se antreneze grupat, în comparație cu Alex Cicâldău, care nu se află în lot. „Nu e vorba doar de continuitatea de a juca, mai este vorba și de valoare. Pe Ianis Hagi îl vor toate echipele din România, automat ar fi prezent în echipa națională.

Trece printr-un moment mai dificil, ați văzut ce se întâmplă acolo, dar sunt convins că va reuși să treacă peste acest moment. Noi suntem obligați, trebuie să-l ajutăm și să ajutăm oamenii care sunt în astfel de situații. Ianis Hagi s-a antrenat permanent, Cicâldău nu s-a antrenat ceea ce mi se pare incorect.

Se antrenează cu un preparator, Rus, la fel, într-o situație delicată. Am vorbit cu el de câteva ori, rămâne la Pisa. M-a invitat la meciul lor de cupă când vor juca. Am avut ghinionul unor accidentări, Nedelcearu, mai ales Matei Ilie. O să mă întrebați de tineret, dar tineretul are o misiune foarte importantă, de a califica echipa la turneul final”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu.

