Pe lângă Drăguș, Gigi Becali a mai transferat încă trei fotbaliști la FCSB: „Unul e român!”

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FCSB, criticată intens de suporterii săi pentru lipsa de activitate în acest mercato de vară, pare că s-a „dezmorțit” în sfârșit. Gigi Becali, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că îl aduce pe Denis Drăguș la echipa sa, a mai anunțat alte trei mutări. Cu cine s-a întărit fosta campioană a României, de fapt.

Gigi Becali a anunțat noi transferuri făcute de FCSB în mercato de vară

Ulterior, Gigi Becali a transmis că a efectuat alte trei mutări importante, menite să creeze mai multe opțiuni pentru anumite posturi. Latifundiarul din Pipera a vizat în special compartimentul ofensiv.

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„Drăguș mai are niște lucuri de rezolvat cu ăia, cu nu vrea să renunțe la bani. Șumi mi-a zis că se va rezolva. Dar la noi cred că a mai semnat astăzi unul, dar astăzi o să mai vină doi jucători valoroși. Ambii sunt atacanți, nu mă mai interesează fundașii centrali, și-au revenit ‘panterele’ (n.r. Ngezana, Dawa), îi am pe Popescu, Lixandru, Dăncuș.

Astăzi a venit un fundaș care joacă stânga-dreapta, care este under, și mai vin doi atacanți. E român fundașul, da. O să-l înlocuiască pe Pădurariu, dacă se accidentează, dacă e suspendat. Trebuie să ai doi pe post. Ce facem, băgam iar atacant U21? E adevărat, avem valoare, dar lotul e subțire”, a declarat Gigi Becali, în direct la

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FCSB l-a prezentat oficial pe Eddy Gnahore

. Mijlocașul francez de 32 de ani a fost prezentat oficial luni, 13 iulie, iar pe tricoul său se va regăsi numărul 8.

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„S-a pregătit deja alături de noii săi colegi. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a scris FCSB, printre altele, în mesajul de prezentare al fostului mijlocaș de la Dinamo.