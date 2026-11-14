Pe mâinile lor pot ajunge FCSB, Dinamo și Rapid! Cu ce se ocupă copiii patronilor milionari din SuperLigă

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Cluburile de „familie”, cum au fost in Italia Juventusul familiei Agnelli, Interul lui Moratti și Milanul lui Berlusconi, au servit drept inspirație pentru milionarii intrați în fotbalul din România în primul deceniu de după Revoluție. Majoritatea au ieșit din peisajul SuperLigii din diferite motive. Conexiunea dintre epoci este făcută de Gigi Becali, conducătorul FCSB din ultimii 23 de ani. Dinamo, Rapid, Craiova și CFR Cluj au traversat „furtuni” ce au schimbat complet oamenii din vârful ierarhiei, în timp ce alte branduri istorice au ajuns pe mâna autorităților locale, cum este cazul lui U Cluj sau al lui FC Argeș.

Așa cum Silvio Berlusconi sau Angelo Moratti au făcut în Italia, dar și Jesus Gil în Spania, cu Atletico, și în România este de așteptat ca noua generație de conducători de la cluburile private să-i includă pe copiii actualilor șefi. FANATIK îți spune cine sunt și cu ce se ocupă în prezent urmașii lui Gigi Becali, Dan Șucu, Andrei Nicolescu, Gică Popescu și Valeriu Iftime, cu toții patroni la unele dintre cele mai importante cluburi din România.

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Gigi Becali are 3 fiice pe care nu le interesează fotbalul, dar și un ginere „nebun” după FCSB

Fiicele lui Gigi Becali, Teodora, Alexandra și Cristina au preferat să stea departe de expunerea publică, însă nu și de lumea afacerilor. Fetele cele mai mari ale lui Becali, Teodora și Alexandra, activează în domeniul imobiliar. Teodora Becali este licențiată în administrarea afacerilor la Academia de Studii Economice din București. Este căsătorită cu Mihai Theodor Mincu, alături de care Becali apare mereu la meciurile pe care le urmărește de pe stadion.

Mincu apare frecvent la partidele disputate de FCSB pe teren propriu, chiar și în absența lui Becali. Alături de soția sa, Mincu a dezvoltat proiecte imobiliare în zona Pipera, dar și în sudul Capitalei. Unul dintre planurile anunțate a vizat construirea a aproximativ 700 de apartamente și 50 de case. În 2021, Gigi Becali a cumpărat fostul hotel Inter din stațiunea Venus, pe care l-a oferit ulterior fiicei și ginerelui său. În 2023, proprietatea a fost vândută cu aproximativ 8 milioane de euro.

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Alexandra Becali, fiica mijlocie, a ales tot sectorul imobiliar. , inclusiv un ansamblu despre care presa a relatat că urma să cuprindă aproximativ 500 de apartamente. În februarie 2024, Gigi Becali a dezvăluit că fiica sa și soțul acesteia au încasat nu mai puțin de 4 milioane de euro de pe urma vânzării a 10 case într-un cartier ridicat de ei.

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În mai 2025, Gigi Becali a anunțat că i-a cedat toate acțiunile FCSB fiicei celei mari, Teodora, care a devenit proprietara din acte a clubului cel puțin provizoriu. Becali și-a făcut public planul de a se retrage la mănăstire după ce va renunța la fotbal, dar planurile sale în privința echipei de fotbal sunt încă neclare.

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Eva Nicolescu, departe de fotbal, aproape de Dinamo. A ajuns în finala de la Vocea României

Fiica președintelui lui Dinamo Andrei Nicolescu visează la o carieră în entertainment. Eva Nicolescu a devenit cunoscută la nivel național după ce , unul dintre cele mai populare show-uri TV din România. Adolescenta a demonstrat calități extraordinare și a fost aproape să câștige marele trofeu.

La șapte ani, Eva Nicolescu a început studiul pianului clasic, iar doi ani mai târziu a luat primele lecții de canto. La 12 ani compunea deja propriile versuri și melodii. Ulterior a experimentat și producția muzicală. Este pasionată de jazz și urmează cursurile Liceului de Muzică George Enescu. Unul dintre momentele importante din parcursul său a fost participarea la Concertul de Crăciun de la Vatican, în decembrie 2024, când a avut ocazia să cânte în fața Papei Francisc. Anterior, Eva a participat și la Românii au talent, unde s-a oprit în semifinale.

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În septembrie 2025, a urcat pe scena de la Vocea României. A întors toate cele patru scaune ale juraților și a ales echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu. În decembrie 2025, s-a calificat în finala competiției. Andrei Nicolescu a vorbit cu mândrie despre fiica sa și a mărturisit că își dorește ca, dincolo de funcția pe care o ocupă la Dinamo, să fie cunoscut drept „tatăl Evei”.

Dan Șucu, tată și patron la Rapid

Dan Șucu are patru copii, iar fiecare dintre ei a urmat un drum diferit. Dacă băieții din relația cu Diana Șucu sunt atrași de sport și de afaceri, cele două fiice din primul mariaj au experiență în antreprenoriat.

Dan-Matei Șucu, fiul cel mare din actuala căsătorie, a renunțat la fotbalul de performanță, deși a fost căpitan la juniorii Rapidului. A ales să studieze la Academia de Studii Economice din București, unde a intrat cu media 9,80 și a obținut și bursă. În 2025, a devenit asociat (10%) într-o companie implicată în dezvoltarea proiectului imobiliar The Level, alături de tatăl său. Andrei, mezinul familiei, are 17 ani. Este legitimat la Rapid și își dorește un viitor în fotbal.

Din prima căsătorie, cea cu Camelia Șucu, patronul Rapidului are două fete. Ioana Șucu Matei activează în zona organizării de evenimente, dar este preocupată și de nutriție. Este implicată în proiecte precum Iconic Health și The Library. Este căsătorită și are doi copii.

Cristina Șucu Alexandru a preferat o altă zonă, cea a divertismentului pentru copii. Împreună cu soțul său, Vlad Alexandru, a dezvoltat Kiddo Play Academy, un concept de spații de joacă educative. Investiția inițială a fost estimată la aproximativ 700.000 de euro. Dan Șucu este și bunic. Fiecare dintre fiicele sale are câte 2 copii.

Valeriu Iftime, viitor pe mâna fiilor săi

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, are doi băieți, ambii implicați în afacerile familiei. Iftime și-a pregătit retragerea din business încă dinainte de intrarea în politică, iar fiii săi au preluat conducerea unor ramuri importante din grupul Elsaco.

Șerban Iftime, fiul cel mic, conduce Elsaco Electronic, compania-fanion a grupului fondat de tatăl său în 1994. Șerban are pregătire în domeniul energetic. În noiembrie 2025, a primit o nouă responsabilitate publică: a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, în cadrul Departamentului Politici Economice și Sociale. Funcția este neremunerată.

Valeriu Iftime a spus că ambii săi copii au doctorate și studii solide care le permit să ocupe pe merit pozițiile din firmele familiei. Într-o declarație din aprilie 2024, Iftime spunea că băieții lui au ales să rămână în Botoșani, unde lucrează și dezvoltă afacerile familiei. Ambii sunt căsătoriți și au copii. Valeriu Iftime a mărturisit că are o relație foarte apropiată cu fiii săi, pe care îi consideră mai degrabă prieteni decât copii pe care trebuie să îi îndrume permanent.

Gică Popescu este șef la Farul, unde joacă fiul Nicolas

Gică Popescu are doi copii din căsnicia cu Luminița, pe Maria și pe Nicolas. Maria Popescu, fiica cea mare, a ales zona antreprenorială. A studiat Business Administration la ESADE, în Barcelona, a absolvit în 2022, apoi și-a continuat pregătirea în Londra. Gică Popescu a spus că i-a oferit fiicei sale responsabilitatea de a-și conduce propriile proiecte, punându-i la dispoziție și finanțarea necesară, însă cu obligația de a returna „împrumutul” din profit.

Unul dintre cele mai mari proiecte ale Mariei este I’M Eyewear, brand de ochelari de soare dezvoltat împreună cu vărul său, Ianis Hagi. Cei doi au lansat afacerea pe piața din România în decembrie 2023. Maria este implicată direct în administrarea companiei.

Nicolas, fiul cel mic al lui Gică Popescu, a ales în schimb drumul tatălui său. A început fotbalul la Academia Hagi, a jucat la prima echipă a Farului, apoi a ajuns la Voluntari sau CSA Steaua. A fost considerat unul dintre tinerii de perspectivă ai fotbalului românesc, iar Gică Popescu a vorbit în repetate rânduri despre ambiția fiului său de a-și construi o carieră proprie, neinfluențată de numele tatălui.

Un detaliu mai puțin cunoscut despre familia Popescu este disciplina financiară impusă copiilor. Maria a primit, în perioada studiilor din Barcelona, un buget de 1.000 de euro lunar, în timp ce părinții îi achitau separat facultatea și chiria. Gică Popescu a explicat că și-a dorit ca ambii copii să înțeleagă valoarea banilor și importanța independenței financiare.