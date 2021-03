Pe Marian Râlea îl îndrăgești în rolurile în care apare, însă iată care e meseria lui de bază

Marian Râlea este renumit pentru rolurile în care a apărut, magicianul din Abracadabra, iar mai nou din serialul „Adela” de la Antena 1, însă vedeta are la bază o meserie la care nu te-ai fi gândit până acum.

Artistul face teatru și iubește meseria pe care a moștenit-o de la mama sa, dar cu toate acestea a terminat cursurile unui liceu de construcții. Actorul spune că i-a prins bine această meserie pe care chiar a ajuns să o practice pentru a face rost de bani.

Întrebat de ce nu a ales de prima dată calea către actorie, mai ales că nu-i lipsea talentul, Marian Râlea a mărturisit că fratele său mai mare a făcut teatru, mama sa nefiind de acord cel mai probabil ca și celălalt copil să fie „scăpat din mână”.

Marian Râlea, actor, dar cu altă meserie la bază. Cum a ajuns vedeta din Adela în teatru

„Talentul l-am moștenit de la mama. Când eram mic, îmi făceam spectacolele mele. Apoi am început să joc cu adevărat la liceu.

Țin minte că jucam rolul unui tânăr rebel din altă țară și aveam și dispensă să port părul lung, ceea ce mă făcea eroul Brașovului, pentru că atunci era interzis să ai părul lung și pantaloni evazați.

Mama a avut grijă să-mi spună că pe fratele meu cel mare l-a scăpat din mână când s-a dus la Teatru și că eu aș face bine să-mi aleg altă meserie.

Mi-a prins bine liceul de Construcții pentru că, pe întreaga perioadă a studenției și chiar și după absolvire, mai făceam câte un ban zugrăvind case”, a povestit Marian Râlea într-un interviu pentru okmagazine.ro.

În plus, vedeta de la Antena 1 are mai multe talente ascunse, în trecut pictând felicitări și confecționând mărțișoare pe care le vindea în Centrul Vechi, afacerea aducându-i numai un ban în plus în buzunar, fără să fie una de mare succes, care să-l facă bogat.

Actorul crede că nu are deloc fler în domeniul afacerilor, mărturisind totodată că nu și-a propus să facă ceva anume în carieră. Marian Râlea consideră că tot ce i s-a întâmplat până acum pot fi numite „accidente ale vieții”, precizând că nu vrea să renunțe la imaginea magicianului.

„Nici nu mi-am pus vreodată problema asta. De-asta am și deschis Teatrul Național Abracadabra. E drept că am interpretat personajul mult timp, dar cred că și acum are nevoie lumea de magie”, a completat cunoscutul artist, mai arată sursa citată.