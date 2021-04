Pe Mirela Vaida o știe toată lumea, însă cum arată și cine e soțul vedetei. Cu ce se ocupă

Pe Mirela Vaida o știe toată țara, însă cine este bărbatul din spatele prezentatoarei de la Antena 1? Cântăreața și realizatoarea emisiunii „Acces direct” este căsătorită de ani buni cu Alexandru Vaida, cu care are trei copii minunați.

Mirela nu îl ține ascuns pe soțul ei, chiar dacă lui nu îi plac luminile reflectoarelor și postează din când în când imagini cu acesta și copiii pe rețelele de socializare, în zilele cu ocazii speciale.

Soțul Mirelei Vaida este un om de afaceri destul de retras, director al unei companii comerciale, care călătorește destul de mult prin țară.

Mirela Vaida are un soț afacerist căruia nu îi plac rețelele de socializare

Alexandru este bărbatul alături de care prezentatoarea de la Antena 1 a găsit cu adevărat fericirea, cel cu care a reușit să construiască familia la care visa dintotdeauna.

Despre bărbatul ei, Mirela a vorbit la un moment dat într-un interviu pentru o revistă cunoscută și a declarat că soțul ei este destul de diferit de ea, lucru care i-a și unit.

Alexandru nu suportă rețelele de socializare, deci nu are conturi pe Facebook sau Instagram, spre deosebire de nevasta lui care se bucură de popularitate în mediul online.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram.

El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a declarat Mirela Vaida la un moment dat pentru revista Viva!.

Mirela și Alexandru au doi băieți și o fetiță: Carla, Vladimir și Tudor Ștefan. Mezinul familiei este Tudor, care a venit pe lume pe 10 aprilie 2019, căruia i-a fost ziua în urmă cu doar 5 zile, împlinind doi anișori.

