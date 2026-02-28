Pasiunea pentru Știința se vede și pe șosele! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova

CE TREBUIE SĂ ȘTII Camionul care poartă cu mândrie culorile Universității Craiova

Pe drumurile României va circula, începând din aceste zile, un camion care atrage toate privirile — nu doar prin puterea sa, ci prin „haina alb-albastră“ care pulsează cu spiritul Universității Craiova. Este mai mult decât un simplu vehicul de transport: este o declarație de dragoste pentru Universitatea Craiova, purtată cu mândrie de firma din Craiova.

Pe fiecare kilometru parcurs, camionul transmite un mesaj puternic și clar: spiritul alb-albastru al Universității Craiova nu este doar pe terenul de fotbal, ci și pe drumurile României. Acoperit cu leii „alb-albaștrii“ impunători ai Științei și cu cele două culori emblematice ale echipei, camionul se transformă într-un adevărat spectacol vizual pentru fanii Universității Craiova.

Această inițiativă transformă o simplă flotă de transport într-un simbol viu al legăturii dintre o afacere locală și echipa de suflet a orașului. Iar pentru a înțelege pe deplin impactul vizual, vezi galeria foto senzațională a camionului „îmbrăcat” în culorile Universității Craiova.

Nu e de mirare că Universitatea Craiova are un parcurs atât de bun în acest sezon. Oltenii ar putea face chiar eventul în luna mai. , iar, în campionat e pe locul 1, cu un avans de patru puncte față de urmăritoarele Dinamo și Rapid. Un motiv pentru care fotbaliștii alb-albaștrilor se descurcă atât de bine ar putea fi și motivația pe care le-o dau primele din partea conducerii. .

„La Craiova, Rotaru și ceilalți acționari plătesc bine de tot. Ce nu se știe și nu s-a discutat asta. Uite, la FCSB, Gigi Becali, despre care se știe că e un patron generos, dar el nu dă prime la meci, nu dă prime la victorie. FCSB dă prime doar dacă se ajunge în faza grupelor din cupele europene, în medie cam 100.000 de euro de om.

De anul ăsta, Rotaru a băgat niște prime foarte puternice, pe care jucătorii le iau meci de meci. Jucătorii iau 1000 de euro la victorie și 300 de euro egalul. Așa joacă Craiova. Spre exemplu, cu Slobozia. Au bătut 3-0, fiecare jucător a luat 1000 de euro. La unele meciuri, banii ăștia, 1000 de euro la victorie și 300 de euro egalul, banii au fost dublați, chiar triplați. De exemplu, pentru victoria cu FCSB, banii au fost triplați”.

În cele 28 de etape din sezonul regulat, Universitatea Craiova a înregistrat 16 victorii și 8 rezultate de egalitate. Prin urmare, doar pentru meciurile din campionat, fotbaliștii olteni au primit până acum prime în valoare de cel puțin 18.400 de euro. Evident, suma este și mai mare, având în vedere că la victorii precum cea cu FCSB, alb-albaștrii au primit prime duble sau chiar triple.

„Dacă se câștigă titlul, jucătorii vor primi o medie de 25.000 de euro. Un titular, până să ajungă la cupele europene, pe actualul regulament de ordine interioară, cu care a fost de acord în primul rând Rotaru, bine, împreună și cu ceilalți acționari, dar Rotaru e boss-ul, cum se spune.

Deci, fiecare jucător de la Craiova, pe lângă contract, poate să mai câștige 50-60 de mii de euro pe an. Din prime și din prima de titlu, dacă vor lua titlul, bineînțeles. Repet, asta fără cupele europene! Dacă intri în grupe sunt alte prime”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.