Pe ce stadion va evolua Corvinul în SuperLiga. Planurile hunedorenilor, date peste cap la doar câteva zile după ce și-au asigurat promovarea

Corvinul și-a asigurat matematic promovarea în SuperLiga, dar nu va putea juca acasă. Ce stadion au ales hunedorenii pentru meciurile de pe prima scenă a fotbalului românesc.
Traian Terzian
08.05.2026 | 18:21
După 34 de ani petrecuți în ligile inferioare, Corvinul a revenit în elita fotbalului din România. Marea problemă o reprezintă faptul că echipa nu va putea evolua la Hunedoara, iar conducătorii au anunțat unde se vor juca partidele considerate pe teren propriu.

Corvinul a ales stadionul pe care va juca în SuperLiga

La Hunedoara vor începe în curând lucrările pentru construcția unui nou stadion, astfel că echipa antrenată de Florin Maxim a fost nevoită să-și găsească o nouă casă pentru startul ediției viitoare a SuperLigii.

Încă de la finalul lunii februarie, conducerea Corvinului a anunțat că alegerea este arena ”Petre Limbardi” din Petroșani. Însă, nici aici lucrurile nu sunt puse la punct, mai este nevoie de timp pentru a fi totul la standardele impuse, astfel că formația hunedoreană a trebuit să găsească o altă soluție.

În aceste condiții, digisport.ro a anunțat că, în prima parte a viitorului sezon, Corvinul își va juca meciurile de acasă pe stadionul ”Municipal” din Sibiu, indiferent dacă FC Hermannstadt va rămâne sau nu în SuperLiga. Hunedorenii ar urma să evolueze la Sibiu până la finalul lui august sau începutul lunii septembrie, când este prevăzută mutarea la Petroșani.

Corvinul a făcut show în Liga 2

Corvinul Hunedoara a dominat autoritar întregul sezon din Liga 2 și și-a asigurat matematic promovarea în SuperLiga după victoria în fața celor de la FC Voluntari, scor 2-0, din etapa a 8-a a play-off-ului.

Cu două etape rămase de disputat din play-off-ul eșalonului secund, trupa lui Florin Maxim are un avans de 10 puncte față de ocupanta locului 3, chiar FC Voluntari, în condițiile în care primele două clasate promovează direct.

2024, anul primului trofeu din istorie

În ciuda faptului că este un club de tradiție pentru fotbalul de la noi din țară, Corvinul a obținut primul trofeu din istorie abia în 2024. Atunci, hunedorenii au câștigat Cupa României la loviturile de departajare în fața Oțelului Galați, chiar pe stadionul din Sibiu unde își va juca primele partide de la revenirea în SuperLiga.

În urma acestui succes istoric, formația lui Florin Maxim și-a asigurat participarea în Europa League. Iar Corvinul nu s-a făcut de râs, deși era doar o echipă de ligă inferioară. În primul tur preliminar a trecut de Paksi FC, vicecampioana Ungariei, cu 4-0 în tur și 0-2 în retur, dar a fost eliminată apoi NK Rijeka, vicecampioana Croației, după 0-0 în tur și 0-1 în retur.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
