Pe unde fugeau jucătorii Rapidului din Giuleşti după conflictele cu fanii: „Am găsit portiţa până s-au prins ei!”

Este deja binecunoscut faptul că fugeau pe șinele de tren din spatele stadionului Giulești când îi supărau pe fani. Leo Toader, fostul portar al alb-vișiniilor are amintiri incredibile din acea perioadă.

Pe unde fugeau jucătorii Rapidului din Giuleşti după conflictele cu fanii: „Au venit peste noi în vestiar”

Vremurile s-au schimbat, dar rapidiștii au și acum probleme cu fanii. Doi dintre fotbaliști, la finalul meciului pierdut de giuleșteni la Iași, scor 1-3, cu Poli.

„De vreo două ori am ieșit cu jandarmii, dar am avut curajul o dată, pentru că aveau ceva și cu mine personal. Cu cât îmbătrâneai în echipă, erai luat în vizor. Și chiar am făcut o întâlnire cu suporterii, singur. Singurul care a venit și m-a sprijinit a fost nea Puiu Niță.

Atunci a fost cu Mircea în frunte, Geamgiu, și am avut o discuție liberă. Oamenii au înțeles că eu mă pregătesc, dau totul. Știi cum era atunci, că vinzi meciuri, că nu știu ce, asta era meteahna. Le-am zis exact ‘Dacă nu eram curat, mai rezistam atâția ani aici?’.

Pierdeai un meci, scăpai o minge, gata erai suspect imediat. Dar de atunci am creat o legătură cu suporterii și am avut o relație bună. N-am mai avut probleme. Și a mai fost după Revoluție. Au venit peste noi în vestiar.

‘Hai să ne întâlnim unde, nu așa, în vestiar, să vă știm de frică’. Un moment greu. Oamenii au înțeles din discuții. Dacă nu discuți cu ei, nu comunici.

(n.r. – șifonat n-ai ieșit, nu?) Nu, niciodată. N-aveam de ce. Oamenii au fost ok. (n.r. – dar ziceai că ai plecat cu jandarmii, cum s-a întâmplat?) Am făcut un 0-0 acasă, cu Buzău și Giuleștina era la geam.

Gratiile ne mai salvau și că erau mai înalte ferestrele și apoi am găsit portița. ‘Băi, pe la teatru pleacă ăștia, după ei!’”, a declarat Leo Toader, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, emisiune care e live pe FANATIK.RO, marți, de la ora 13:30.

În 2024, mai exact pe 25 iunie, Rapid împlinește 101 de istorie. Clubul de sub Podul Grant are în palmares 20 de trofee: 3 titluri, 13 Cupe ale României și 4 Supercupe ale României.

296 meciuri are Leo Toader pentru Rapid, echipă la care a jucat în perioada 1984-1995

Fotbalistul cu 296 de meciuri la Rapid, POVESTI MEMORABILE din Giulesti