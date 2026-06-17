Sport

Pe Universitatea Craiova o așteaptă infernul la Sofia! Fanii bulgari au înnebunit după ce Levski a luat titlul după 17 ani de pauză. Video

Universitatea Craiova nu va avea o misiune facilă în UEFA Champions League. Dacă oltenii vor trece de primul tur preliminar, aceștia ar putea da peste Levski Sofia.
Iulian Stoica
17.06.2026 | 13:45
Pe Universitatea Craiova o asteapta infernul la Sofia Fanii bulgari au innebunit dupa ce Levski a luat titlul dupa 17 ani de pauza Video
SPECIAL FANATIK
Pe Universitatea Craiova o așteaptă infernul la Sofia! Fanii bulgari au înnebunit după ce Levski a luat titlul după 17 ani de pauză. Foto: Colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a avut parte de un sezon de neuitat în SuperLiga, în care a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa. În urma acestei performanțe, oltenii s-au calificat în preliminariile UEFA Champions League, acolo unde vor da peste ML Vitebsk (Belarus). Dacă vor reuși să treacă mai departe, elevii lui Filipe Coelho vor avea de înfruntat formații mai dificile.

Pe Universitatea Craiova o așteaptă infernul la Sofia

„Știința” și-a aflat deja și posibilul adversar din turul doi UEFA Champions League. Oltenii ar putea să se dueleze cu învingătoarea „dublei” dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria). În mod normal, bulgarii, datorită coeficientului, ar trebui să aibă prima șansă la calificare, astfel că jucătorii din Craiova vor avea o misiune dificilă nu doar în teren, ci și în tribune.

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Levski Sofia a reușit să triumfe în campionat după 17 ani, oprind astfel și seria de 14 titluri consecutive obținute de Ludogoreț Razgrad. În momentul în care favoriții lor au obținut matematic locul întâi, ultrașii au început să aprindă torțe și să lanseze artificii pe stadion, semn că Levski este extrem de iubită.

Până la posibila „dublă” din turul doi preliminar al competiției, elevii lui Filipe Coelho trebuie să se concentreze la partidele contra ML Vitebsk. Universitatea Craiova are o șansă importantă în această fază a UEFA Champions League, lotul oltenilor fiind de aproape trei ori mai valoros.

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Cine este Levski Sofia, posibila adversară a Universității Craiova

Levski Sofia este a doua cea mai titrată echipă din campionatul Bulgariei. Posibila adversară a Universității Craiova din turul doi preliminar UEFA Champions League are nu mai puțin de 27 de campionate câștigate, 26 de Cupe și două Supercupe. Mai mult decât atât, trofeul din acest sezon a fost câștigat cu ușurință, diferența din play-off fiind de 14 puncte față de CSKA 1948 Sofia.

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La nivelul lotului, bulgarii cumulează o cotă totală de 32,25 milioane de euro, pe când Universitatea Craiova este evaluată la 34,50 milioane de euro, astfel că „dubla” se anunță, cel puțin pe hârtie, una echilibrată. Rămâne totuși de văzut dacă cele două formații vor reuși să treacă de primul tur preliminar. Dacă acest meci se va concretiza, partida tur va avea loc pe 21/22 iulie, la Sofia, ca returul să fie programat pe 28/29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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  • 32,25 de milioane de euro este cota lui Levski Sofia
  • 34,50 de milioane de euro este evaluarea oferită de Transfermarkt pentru Universitatea Craiova
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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