Pe urmele imperiului imobiliar al lui Cătălin Cherecheș. Ce se întâmplă cu vilele și casele fostului primar din Baia-Mare

Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia-Mare, se află încarcerat în penitenciarul Rahova, ispășind o condamnare de 5 ani de închisoare cu executare primită într-un dosar în care a fost acuzat de luare de mită. În orașul pe care l-a condus cu mână de fier timp de aproape 12 ani, între mai 2011 și noiembrie 2023, au rămas soția sa, Tabita, și mama sa, Viorica Cherecheș, cele care au în prezent grijă de patrimoniul imobiliar al familiei.

Casa de vacanță a fost percheziționată după ce Cherecheș a fugit din țară

FANATIK a mers în locațiile în care familia Cherecheș deține oficial proprietăți, iar prima haltă a fost la Blidari, un cătun de munte, cu aproape 200 de locuitori, plasat la aproape 20 de kilometri de Baia-Mare. Așezarea este risipită pe Valea Firizei, la poalele muntelui Igniș și aflată la o aruncătură de băț de lacul de acumulare Firiza. Blidari nu mai este o comunitate de oameni simpli, ce își duc traiul în căsuțe idilice, ci a devenit un sătuc copleșit de pensiuni și case de vacanță.

ADVERTISEMENT

A cam dispărut poarta maramureșeană, sub al cărei acoperiș se trăia cu mândrie și umilință de țăran, și au apărut zidurile înalte, dotate cu camere de supraveghere, care păzesc porțile cu telecomandă de la intrarea în vilele impunătoare ale orășenilor care au ocupat zona. La capătul satului tehnologizat, străbătut nu de căruțe, ci de jeepuri, chiar în buza pădurii, este casa de vacanță a lui Cătălin Cherecheș. „E vila aia de la capul satului, singura cu panouri”, ne spune un bătrânel din capătul celălalt al Blidariului, unde au mai supraviețuit câteva căsuțe din lemn.

Casa de vacanță a lui Cherecheș este dotată cu câteva panouri fotovoltaice plasate în curtea generoasă, chiar deasupra vilei cu etaj, garnisită cu un balcon de lemn. Lângă poartă, în curte, se află o gheretă pentru paznic, ridicată în 2019, după ce hoții au vizitat reședința din Blidari a lui Cătălin Cherecheș. Altă vizită, de data aceasta oficială, a fost făcută în noiembrie 2023, când autoritățile au efectuat percheziții, chiar în ziua în care urma să se pronunțe condamnarea în dosarul său.

ADVERTISEMENT

Casa de vacanță are o suprafață de 281 metri pătrați și un teren de 2.000 metri pătrați, conform declarațiilor de avere completate de Cherecheș de-a lungul timpului. Ea a fost moștenită de fostul primar și de mama sa în 2002, după decesul lui Dorel Cherecheș, tatăl lui Cătălin, dar a intrat în posesia familiei în 1997. “Familia Cherecheș venea des pe aici, cam o dată la două săptămâni, mai ales că se ajunge imediat de la Baia-Mare”, ne mărturisește un vecin. Blidariul face parte din Zona Metropolitană Baia-Mare, este sat aparținător de capitala județului Maramureș, iar această decizie a fost luată în perioada în care Cherecheș a fost primar.

Cătălin Cherecheș a cedat mamei sale bunurile imobiliare

Până atunci, Blidariul depindea administrativ de comuna Firiza, dar acum cătunul beneficiază de privilegiile oricărui cartier din Baia-Mare. Astfel, aici au fost direcționate fonduri pentru asfaltarea șoselei și iluminatul electric. A doua escală pe traseul imobiliar este în centrul orașului Baia-Mare, într-un cartier select, pe o străduță ce pare a fi cu circuit închis, destinată doar celor care domiciliază acolo. Aici se află vila impunătoare în care a locuit ani de zile Cătălin Cherecheș. Acum, singură în pustiul celor 367 metri pătrați ai vilei cu două etaje, stă soția lui Cherecheș, Tabita.

ADVERTISEMENT

Terenul vilei are o suprafață de 373,5 metri pătrați. Proprietatea a fost moștenită de Cherecheș și de mama sa în 2002, după decesul lui Dorel Cherecheș. În noiembrie 2022, Cătălin Cherecheș a înstrăinat prin partaj, către mama sa, partea sa de moștenire din această vilă și din casa de vacanță de la Blidari, pentru a evita un sechestru pe bunurile sale. La doar o străduță de această vilă se mai află două case aflate în patrimoniul imobiliar al familiei Cherecheș.

Acestea se află una lângă cealaltă, iar Viorica Cherecheș are planuri mari în ceea ce le privește. În februarie 2022, mama lui Cherecheș a solicitat Primăriei Baia-Mare, care era condusă de fiul ei, un certificat de urbanism care vizează reabilitarea, extinderea și supraetajarea celor două imobile. Apoi, Viorica Cherecheș a solicitat elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții – lucrări de construire. Terenul comun al celor două case are o suprafață de aproximativ 500 metri pătrați, iar unul din imobile are o suprafață de 106 metri pătrați.

ADVERTISEMENT

Mama lui Cătălin Cherecheș a solicitat certificate de urbanism

Tot în centrul orașului Baia-Mare, Viorica Cherecheș deține alte două proprietăți învecinate, una pe strada Victoriei, cealaltă pe strada Minerilor. Prima casă este una somptuoasă, cu etaj, cu o suprafață de 838 metri pătrați și un teren de 827 metri pătrați, în care a funcționat un dispensar medical. Curtea acestei case este lipită de terenul celeilalte proprietăți, care are un teren de 1.395 metri pătrați pe care se află ridicată o casă bătrânească de 106 metri pătrați.

În februarie 2022, Viorica Cherecheș a obținut de la Primăria Baia-Mare, pentru aceste imobile, certificate de urbanism pentru intervenții (demolare, extindere, supraetajare, reabilitare). Practic, Viorica Cherecheș dorește desființarea a două imobile din curtea proprietății și va extinde suprafața imobiliară prin supraetajare. Deocamdată, în vila de pe Victoriei s-a instalat de curând . Tabita mai are astfel de magazine la Reghin (orașul ei natal), Târgu-Mureș și Cluj-Napoca.

În fine, Viorica Cherecheș, care a fost deputat PNL (în mandatul 2016-2020) și manager al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia-Mare (în perioada 2001-2016), în prezent medic primar la aceeași unitate medicală, a mai formulat o solicitare, conform datelor consultate de FANATIK, pentru extinderea unui apartament de la bloc și deschiderea accesului din exterior pentru amenajarea unui spațiu medical. În concluzie, portofoliul imobiliar al familiei Cherecheș este compus dintr-o casă de vacanță, două vile impunătoare, un apartament, trei case, plus terenurile aferente.