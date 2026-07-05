Sport

Pe urmele lui Chipciu și Stanciu! Anderlecht se pregătește să transfere, din nou, de la FCSB: „E cel mai bun din campionat”

După Darius Olaru, un alt fotbalist ar putea ajunge în campionatul Belgiei. Cel mai galonat club, Anderlecht, vrea să transfere, din nou, de la FCSB, după ce, în 2016, i-a luat pe Chipciu și pe Stanciu
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 17:46
Pe urmele lui Chipciu si Stanciu Anderlecht se pregateste sa transfere din nou de la FCSB E cel mai bun din campionat
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Pe urmele lui Chipciu și Stanciu! Anderlecht se pregătește să transfere, din nou, de la FCSB: „E cel mai bun din campionat” FOTO: Fanatik
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La 10 ani distanță de la transferurile lui Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu, Anderlecht vrea să cumpere iar un jucător român de la FCSB. Presa din Belgia a numit fotbalistul pe care îl vor alb-violeții și despre se crede că ar fi cel mai bun din SuperLiga României.

O nouă lovitură pentru FCSB? Anderlecht îl vrea pe Mihai Lixandru

În perioada de transferuri din vara lui 2016, Gigi Becali a dat o lovitură uriașă. I-a vândut la Anderlecht pe Alexandru Chipciu și pe Nicolae Stanciu și a încasat de pe urma lor nu mai puțin de 14.000.000 de euro. Un deceniu mai târziu, latifundiarul din Pipera ar putea ceda încă un jucător la gruparea din Bruxelles.

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Este vorba despre Mihai Lixandru, pe care Gigi Becali este dispus să îl cedeze în schimbul sumei de 500.000 de euro. De serviciile mijlocașului central în vârstă de 25 de ani se interesează mai multe cluburi importante din Europa, printre care și Anderlecht. Presa belgiană a scris despre interesul alb-violeților pentru Lixandru, despre care au scris la superlativ.

„Anderlecht pregătește o lovitură de proporții cu ‘cel mai bun jucător din campionat’”, au titrat belgienii de la Voetbalniews. Aceștia mai scriu că un eventual transfer al lui Lixandru ar fi o „oportunitate de aur” pentru Anderlecht, având în vedere că Becali cere doar jumătate de milion de euro.

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De ce se tem belgienii să îl ia pe Lixandru

Belgienii sunt șocați că FCSB vrea atât de puțini bani în schimbul unui fotbalist care e dublu campion al României și care a jucat la un nivel bun în Europa League. Totuși, belgienii spun că Anderlecht nu a luat încă decizia finală, deoarece sunt „înfrânați” de diferența dintre opiniile cu privire la Mihai Lixandru. Aceștia au făcut referire la faptul că Ilie Dumitrescu l-a numit pe Lixandru „cel mai bun mijlocaș central din România”, dar și la criticile pe care Gigi Becali i le-a adresat fotbalistului după revenirea acestuia după accidentare.

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„Anderlecht este în căutarea unui nou mijlocaș și a dat peste o oportunitate de aur. În România, jucătorul este lăudat drept cel mai bun din campionat, însă, în același timp, viitorul său este intens dezbătut. (…)

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În mod normal, Anderlecht nu ar putea transfera cu doar 500.000 de euro un mijlocaș de 25 de ani, cu experiență în cupele europene, două titluri de campion al României în palmares și un contract valabil pentru încă mai mulți ani. Însă Mihai Lixandru a trecut, la FCSB, de la extaz la agonie. Mai întâi a fost lăudat la superlativ, apoi a suferit o accidentare gravă și nu și-a mai găsit locul în lot, iar în cele din urmă a fost criticat public chiar de Gigi Becali”, a scris sursa citată.

  • 900 de mii de euro este cota de piață a lui Mihai Lixandru, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com
  • 108 meciuri, 6 goluri și 4 decisive are fotbalistul crescut în academia celor de la FCSB
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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