Pe urmele lui Istvan Kovacs! O româncă va arbitra un meci de top din sferturile Champions League

ADVERTISEMENT

Competițiile europene intercluburi continuă. UEFA Champions League a ajuns în faza sferturilor, atât la competiția masculină cât și la cea feminină. Arbitra Alina Peșu (36 de ani) se va afla la centru la o confruntare extrem de tare din cadrul acestei competiții. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Cum a ajuns Alina Peșu să arbitreze Arsenal – Chelsea în Champions League

Arbitri români au început în ultimii ani să primească tot mai multe meciuri din competițiile europene. După ce Istvan Kovacs (41 de ani) a oficiat toate cele trei finale ale competițiilor dintre cluburi (Europa League, Conference League și Champions League), și arbitrele române primesc la rândul lor meciuri importante. Așa se face că Alina Peșu se va afla la centru la un duel extrem de tare.

ADVERTISEMENT

Mai exact, , va oficia duelul Arsenal – Chelsea, programat marți, 24 martie, din faza sferturilor a competiției feminine Champions League. Ea va fi ajutată de asistentele Daniela Constantinescu și Anita Vad, în timp ce Michalina Diakow va avea rolul de al patrulea oficial. Ovidiu Hațegan se va afla în camera VAR, alături de Lucie Ratajová.

Cine e cealaltă arbitră din România care va arbitra în Champions League

Iuliana Demetrescu (36 de ani) va fi și ea prezentă în sferturile Champions League feminin. Arbitra originară din Râmnicu Vâlcea va avea însă un rol mai mic de această dată. Mai exact, ea va fi cel de-al patrulea oficial în confruntarea dintre Wolfsburg și Olympique Lyon.

ADVERTISEMENT

Prestațiile Iulianei Demetrescu au fost tot mai apreciate în ultimul timp. Ea a fost lăudată după ce a condus FCSB – Metaloglobus 4-1 din sezonul regular al SuperLigii. .

ADVERTISEMENT

Cine este Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român al momentului

Istvan Kovacs a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, odată cu greșeala de la meciul Rapid – Dinamo 3-2. Totuși, „centralul” originar din Carei rămâne cel mai în formă arbitru pe care îl are fotbalul românesc. Kovacs a devenit arbitru FIFA cu drepturi depline încă din anul 2018. Mai mult decât atât, Kovacs este singurul arbitru din istorie care a condus de la centru toate cele trei competiții continentale: Champions League, Europa League și Conference League.