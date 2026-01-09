Pe urmele lui Olăroiu și Rădoi! Adrian Șut are o „moștenire” importantă la Al-Ain

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui și acesta va călca pe urmele unor doi foști oameni importanți din trupa patronată de Gigi Becali.

Adrian Șut calcă pe urmele lui Mirel Rădoi și a lui Cosmin Olăroiu

Adrian Șut și-a făcut bagajele pentru primul pas în fotbalul internațional, urmând să evolueze , liderul din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul român se alătură unei echipe cu tradiție, însă nu va fi primul jucător din România care calcă pe terenurile clubului arab. Înaintea lui, două nume importante ale fotbalului românesc, Mirel Rădoi și Cosmin Olăroiu, au lăsat amprente semnificative la Al-Ain.

Mirel Rădoi a strălucit la Al-Ain din postura de jucător între anii 2011 și 2014, adunând 67 de meciuri, 5 goluri și 8 assist-uri. Acesta a sosit la echipa din Emiratele Arabe Unite după ce a fost la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Românul a fost apreciat pentru faptul că avea mereu prestații solide și dădea totul indiferent de meci, fie că vorbim de Al-Ain sau de Al-Hilal.

Cosmin Olăroiu l-a luat pe Mirel Rădoi la Al-Ain

Cosmin Olăroiu a condus echipa de pe banca tehnică între 2011 și 2013, contabilizând 60 de partide, dintre care 43 s-au încheiat cu victorii, 7 cu remize și 10 cu înfrângeri. Acesta a reușit să câștige de două ori titlul cu echipa, în 2012 și 2013, și a rămas unul dintre cei mai apreciați antrenori din istoria grupării.

Un detaliu interesant din istoria recentă a clubului este legătura dintre cei doi români. Mirel Rădoi a ajuns la Al-Ain adus chiar de Cosmin Olăroiu, antrenorul care îl cunoscuse deja la FCSB și care a avut încredere că mijlocașul va face treabă și-l va ajuta în obiectivele pe care le are la Al-Ain.

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care Adrian Șut pleacă de la FCSB

Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că jucătorul și-a dorit să plece pentru că avea o perioadă lungă de când era la formația roș-albstră. Un factor important a fost și salariul, care conform informațiilor obținute de FANATIK este undeva la 1 milion de euro pe sezon.

„Nu mai voia la echipă, nu mai era mulțumit în România. Probabil că ia acolo un salariu mare. Aici avea 20.000 pe lună, acolo ia un milion. Voia să plece, nu mai era el mulțumit. Eu dacă voiam să-l țin, îl țineam”, a declarat Gigi Becali.