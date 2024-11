Pe urmele soției lui Călin Georgescu, în Austria. Cum arăta cabinetul pe care Cristela l-a abandonat din cauza pandemiei

Cristela, soția lui Călin Georgescu a lucrat o perioadă în Austria, acolo unde a deținut propriul cabinet. În anul 2021, pe fondul unor măsuri pandemice luate de guvernul austriac, Cristela Georgescu s-a văzut nevoită să-și închidă cabinetul, moment în care a revenit în țară.

Cristela Georgescu practica ”împuterniciri” și iridiologie limfatică

Cabinetul de medicină alternativă al soției lui Călin Georgescu se afla în Schonau, într-o superbă localitate de munte, la 20 de minute de Baden și la 40 de minute de Viena. Mai precis, locația se afla pe Kirchengasse 12, la câțiva pași de Castelul Schonau.

Pe site-ul ei personal, ca fiind situat ”într-o locație inedită, discretă și plină de farmec, (…) o escală din călătoria spre Acasa Inimii, un spațiu care permite deconectare, energizare și împuternicire”.

Serviciile oferite de Cristela Georgescu erau de trei tipuri:

Împuterniciri – training pentru regenerare celulară și stil de viață sănătos sau training pentru dezvoltare personală, la prețul de 85 de euro pe oră + 20% TVA. (Prima sesiune – 175 de euro + TVA.

– training pentru regenerare celulară și stil de viață sănătos sau training pentru dezvoltare personală, la prețul de 85 de euro pe oră + 20% TVA. (Prima sesiune – 175 de euro + TVA. Proceduri Organetik – proceduri de biorezonanță/bio-feedback pentru evaluarea și activarea capacității de auto-vindecare și de aut-regenerare a coruplui (85 de euro+TVA)

– proceduri de biorezonanță/bio-feedback pentru evaluarea și activarea capacității de auto-vindecare și de aut-regenerare a coruplui (85 de euro+TVA) Iridiologie limfatică – evaluarea stării corpului prin analiza detaliată a irisului, în corelare cu chestionarul de autoevaluare a corpului, raport audio sau discuție personală – 23 de pagini – 250 de euro + TVA. Pentru această procedură, clienții trebuiau să se prezinte la cabinet cu fotografii ale irisului realizate de un fotograf specializat.

Firma soției lui Călin Georgescu, înregistrată la o altă adresă

Pe de altă parte, firma pe care Cristela Georgescu opera cabinetul din Austria se afla într-o altă locație. Este vorba despre orașelul Gunseldorf din districtul Baden. Adresa declarată ca sediu social se află pe Fasangasse 3, într-o zonă de vile cochete, de la marginea localității.

După ce a venit pandemia, activitatea Cristelei Georgescu s-a mutat mai mult în online, iar la data de 8 februarie 2021, aceasta anunța că a închis cabinetul.

”Activitate la cabinet se reia doar în libertate, după ce/dacă se ridică măsurile și restricțiile sub pretext C19 (Covid19) și care au fost declarate ilegale de Curtea Constituțională din Austria”, mai scria soția lui Călin Georgescu pe site-ul ei personal.

După anul 2021, Cristela Georgescu a revenit în România ”împreună cu familia ei”, potrivit sursei citate. Soția câștigătorului turului I al alegerilor prezidențiale mai spune despre ea că ”are studii universitare în economie și finanțe și peste 15 ani de carieră în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație pentru formarea noii generații”.

În 2023, Cristela și-a deschis propriul business în România

Așa cum FANATIK a mai arătat, în decembrie 2023, soția lui Călin Georgescu , cu sediul într-o clădire de birouri de lângă Piața Victoriei.

Ea este unic asociat și administrator al societății. De asemenea, ea s-a înregistrat și ca PFA (Persoană Fizică Autorizată), iar în trecut a fost director la CitiBank România SA (București), firmă radiată în urmă cu 14 ani.

Cristela și Călin Georgescu au împreună doi copii, Petru și Pavel, iar politicianul mai are un băiat dintr-o relație anterioară, Cosmin.

Recent, într-o intervenție pe Youtube, Cristela Georgescu a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o boală gravă, dar s-a vindecat cu ajutorul credinței.

”La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a declarat soția lui Călin Georgescu.