Sport

Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a ajuns la Ajax, de la Milan: tot ce trebuie să știi despre Maximilian, noul star al Suediei

Continuă dinastia Ibrahimovic în fotbalul mondial! Unul dintre fiii lui Zlatan a ajuns la Ajax, una dintre fostele echipe ale starului suedez
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.01.2026 | 16:31
Pe urmele tatalui Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a ajuns la Ajax de la Milan tot ce trebuie sa stii despre Maximilian noul star al Suediei
SPECIAL FANATIK
Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Ajax. Foto: colaj Hepta
ADVERTISEMENT

Maximilian Ibrahimovic, fiul în vârstă de 19 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a fost prezentat oficial drept noul jucător al lui Ajax, una dintre fostele echipe ale tatălui său. Iar asta nu e tot. Fotbalistul care evoluează pe poziția de aripă stânga a ajuns la Amsterdam chiar de la AC Milan, un alt club la care tatăl său a fost o legendă ca jucător și, în plus, pentru care el activează în prezent în rol de consilier.

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, împrumutat de Milan la Ajax

Maximilian, născut în Suedia, la Lund, și-a început junioratul în țara natală, la Hammarby. Ulterior, a făcut pasul spre juniorii „diavolului milanez”. Acolo a evoluat pe rând pentru echipele U17, U18, U20 și Primavera. Acum, a fost împrumutat de clubul italian la Ajax până la finalul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv din perspectiva „lăncierilor” în vara acestui an în schimbul sumei de 3.5 milioane de euro. De asemenea, în această înțelegere a fost stipulat și un procent dintr-un eventual viitor transfer păstrat de AC Milan, după cum a informat jurnalistul italian Fabrizio Romano. 

ADVERTISEMENT

Mutarea a fost confirmată oficial de către Ajax prin intermediul site-ului clubului. Cu această ocazie, Maximilian Ibrahimovic a oferit și primele cuvinte din această nouă postură pentru el. Printre altele, a subliniat în mod special faptul că este conștient pe deplin de moștenirea pe care a lăsat-o tatăl său la clubul din Amsterdam. Pe de altă parte însă, a transmis și că își dorește să își facă propriul nume în tricoul „lăncierilor”.

„Iubesc filosofia lui Ajax, stilul de joc ofensiv. Cred că mi se potrivește foarte bine. Sunt propriul meu eu ca persoană și ca fotbalist și vreau să îmi scriu propria poveste. Mă simt bine, sunt entuziasmat.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

E frumos că tatăl meu a jucat de asemenea pentru Ajax. Sunt fericit că am oportunitatea de a continua să mă dezvolt tot aici. Sunt aici să îmi fac propria treabă și abia aștept să fac asta”, a spus Maximilian Ibrahimovic pentru site-ul oficial al lui Ajax.

ADVERTISEMENT
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Digisport.ro
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump

Ce sfaturi a primit Maximilian de la tatăl său înaintea transferului

Iar când a fost întrebat dacă a primit vreun sfat de la tatăl său în contextul acestui transfer, tânărul 1.83 m. înălțime a punctat următoarele aspecte:

„A spus că Ajax este un club grozav, iar Amsterdam este un oraș grozav. Fanii sunt amabili, iar campionatul este bun. Doar lucruri bune. Cred că tatăl meu se bucură pentru mine. Ibrahimovic e doar un nume. Eu sunt Maximilian. Suntem foarte diferiți”. 

ADVERTISEMENT

Nu în ultimul rând, fiul lui Zlatan Ibrahimovic s-a descris în câteva cuvinte din punct de vedere fotbalistic și le-a transmis cu această ocazie și un mesaj fanilor lui Ajax:

„Sunt foarte rapid, îmi place să driblez și iubesc jocul ofensiv. Acest pas e o provocare mare. Voi munci extrem de mult în fiecare zi, iar apoi vom vedea ce se întâmplă. Vreau să fiu un jucător bun pentru Ajax, să câștig și să progresez. Muncesc din greu și îmi place să câștig. Cred că pot să îi bucur pe fani. Cred că se vor bucura să mă vadă pe teren”. 

Continuă dinastia Ibrahimovic în fotbalul mondial

Maximilian Ibrahimovic mai are un frate fotbalist, Vincent, mijlocaș defensiv în vârstă de 17 ani. El și-a făcut junioratul tot la Hammarby, iar ulterior a ajuns de asemenea la grupele de tineret de la AC Milan, acolo unde evoluează de altfel și în prezent.

  • 19 ani are Maximilian Ibrahimovic 
  • 300.000 de euro valorează în prezent Maximilian Ibrahimovic în viziunea Transfermarkt
„Haplea în chiloți!”. Marele Rodion Cămătaru, la un pas să se retragă din...
Fanatik
„Haplea în chiloți!”. Marele Rodion Cămătaru, la un pas să se retragă din fotbal din cauza criticilor
Vești extraordinare despre Andrei Rațiu înainte de Turcia – România! Care este situația...
Fanatik
Vești extraordinare despre Andrei Rațiu înainte de Turcia – România! Care este situația lui „Sonic”
Meniul jucătorilor de la Universitatea Craiova în cantonamentul din Antalya! Ce mănâncă starurile...
Fanatik
Meniul jucătorilor de la Universitatea Craiova în cantonamentul din Antalya! Ce mănâncă starurile lui Mihai Rotaru: „Tentația este foarte mare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis că ești maghiar, nu român! Cine te-a format, băi, băiatule, unde ai crescut?!'
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația...
viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al...
Jurnalul.ro
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al străzii, la minus 12 grade: bugetarii or să ajungă ca mine
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să...
adevarul.ro
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. „Cadavre peste tot, unii și-au pierdut mințile”
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de...
unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de...
Observatornews.ro
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere...
as.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit...
Libertatea.ro
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
informat.ro
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori...
RTV.NET
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!