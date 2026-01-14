Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a ajuns la Ajax, de la Milan: tot ce trebuie să știi despre Maximilian, noul star al Suediei

ADVERTISEMENT

Maximilian Ibrahimovic, fiul în vârstă de 19 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a fost prezentat oficial drept noul jucător al lui Ajax, una dintre fostele echipe ale tatălui său. Iar asta nu e tot. Fotbalistul care evoluează pe poziția de aripă stânga a ajuns la Amsterdam chiar de la AC Milan, un alt club la care tatăl său a fost o legendă ca jucător și, în plus, pentru care el activează în prezent în rol de consilier.

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, împrumutat de Milan la Ajax

Maximilian, născut în Suedia, la Lund, și-a început junioratul în țara natală, la Hammarby. Ulterior, a făcut pasul spre juniorii „diavolului milanez”. Acolo a evoluat pe rând pentru echipele U17, U18, U20 și Primavera. Acum, a fost împrumutat de clubul italian la Ajax până la finalul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv din perspectiva „lăncierilor” în vara acestui an în schimbul sumei de 3.5 milioane de euro. De asemenea, în această înțelegere a fost stipulat și un procent dintr-un eventual viitor transfer păstrat de AC Milan, după cum a informat

Mutarea a fost confirmată oficial de către Ajax prin intermediul Cu această ocazie, Maximilian Ibrahimovic a oferit și primele cuvinte din această nouă postură pentru el. Printre altele, a subliniat în mod special faptul că este conștient pe deplin de moștenirea pe care a lăsat-o tatăl său la clubul din Amsterdam. Pe de altă parte însă, a transmis și că își dorește să își facă propriul nume în tricoul „lăncierilor”.

„Iubesc filosofia lui Ajax, stilul de joc ofensiv. Cred că mi se potrivește foarte bine. Sunt propriul meu eu ca persoană și ca fotbalist și vreau să îmi scriu propria poveste. Mă simt bine, sunt entuziasmat.

E frumos că tatăl meu a jucat de asemenea pentru Ajax. Sunt fericit că am oportunitatea de a continua să mă dezvolt tot aici. Sunt aici să îmi fac propria treabă și abia aștept să fac asta”, a spus Maximilian Ibrahimovic pentru

Ce sfaturi a primit Maximilian de la tatăl său înaintea transferului

Iar când a fost întrebat dacă a primit vreun sfat de la tatăl său în contextul acestui transfer, tânărul 1.83 m. înălțime a punctat următoarele aspecte:

„A spus că Ajax este un club grozav, iar Amsterdam este un oraș grozav. Fanii sunt amabili, iar campionatul este bun. Doar lucruri bune. Cred că tatăl meu se bucură pentru mine. Ibrahimovic e doar un nume. Eu sunt Maximilian. Suntem foarte diferiți”.

Nu în ultimul rând, fiul lui s-a descris în câteva cuvinte din punct de vedere fotbalistic și le-a transmis cu această ocazie și un mesaj fanilor lui Ajax:

„Sunt foarte rapid, îmi place să driblez și iubesc jocul ofensiv. Acest pas e o provocare mare. Voi munci extrem de mult în fiecare zi, iar apoi vom vedea ce se întâmplă. Vreau să fiu un jucător bun pentru Ajax, să câștig și să progresez. Muncesc din greu și îmi place să câștig. Cred că pot să îi bucur pe fani. Cred că se vor bucura să mă vadă pe teren”.

Continuă dinastia Ibrahimovic în fotbalul mondial

Maximilian Ibrahimovic mai are un frate fotbalist, Vincent, mijlocaș defensiv în vârstă de 17 ani. El și-a făcut junioratul tot la Hammarby, iar ulterior a ajuns de asemenea la , acolo unde evoluează de altfel și în prezent.