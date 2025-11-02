Pe urmele tatălui! Gol superb marcat de fiul lui Cristiano Ronaldo! Comentatorii au înnebunit când au văzut reușita. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gol superb marcat de fiul lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, iar fiul său îi calcă pe urme. Cristiano Ronaldo Jr. impresionează la grupele de juniori ai lui Al-Nassr și aceeași rețetă o urmează și la reprezentativa U16 a Portugaliei.

Gol superb marcat de fiul lui Cristiano Ronaldo

Nu doar Cristiano Ronaldo „rupe plasele” pentru prima reprezentativă a Portugaliei. Fiul starului de la Al-Nassr a reușit să marcheze un gol spectaculos în ultimul meci al lusitanilor U16.

Portugalia U16 a obținut sâmbătă a doua victorie (3-0) din turneul Cupa Federațiilor U-16, iar în prima repriză a întâlnirii cu Țara Galilor.

Tânărul atacant lusitan s-a demarcat excelent în flancul drept și a trimis imparabil după o pasă primită de la un coleg.

La momentul golului înscris de Junior comentatorii au „înnebunit”. Aceștia i-au scandat numele fiului lui Ronaldo și au apreciat execuția curată de la marginea careului Țării Galilor.

Cristianinho a marcar 😍 — sport tv (@sporttvportugal)

Visul lui Cristiano Ronaldo este să joace cu fiul său

Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo nu dă semne de oboseală și marchează atât pentru Al-Nassr, cât și pentru prima reprezentativă a Portugaliei. Cel mai probabil atacantul lusitan va fi prezent și la Campionatul Mondial din vara anului viitor.

Nu de puține ori starul lusitan a mărturisit că visul său este să fie pe același teren cu fiul său. Totodată, Cristiano Ronaldo a transmis că este pregătit pentru Cupa Mondială, iar pasiunea pentru fotbal îl va face să mai evolueze preț de câțiva ani.

„Visul meu este să pot juca alături de fiul meu, Cristiano Jr. Vreau să joc la Cupa Mondială din 2026. Pasiunea mă motivează să mai joc încă un an sau doi”, a declarat Cristiano Ronaldo vizavi de fiul său.