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Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost înjurat fără limite la meciul din turul sezonului trecut din La Liga, contra lui Real Oviedo, 3-0 pentru ”galactici”. Poliția spaniolă a înregistrat întreaga reacție furibundă a unui fan, iar ”nota de plată” a venit după peste un an.

Un suporter a primit o pedeapsă de 11 luni de închisoare pentru că l-a înjurat pe Kylian Mbappe

Conform , justiția spaniolă a analizat derapajul verbal pe care suporterul lui Real Oviedo l-a avut la adresa starului lui Real Madrid. Fanul a fost găsit vinovat de , iar completul de judecată nu a trecut cu vederea. Autorul faptei a primit o pedeapsă de 11 luni de închisoare cu suspendare.

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Mai mult, suporterul lui Real Oviedo a primit o amendă consistentă și interdicția de a mai participa la evenimente sportive pe stadion, timp de doi ani. Decizia a fost salutată de Real Madrid, care s-a implicat în proces, în calitate de reclamant. Clubul de pe ”Santiago Bernabeu” și-a luat angajamentul de a combate rasismul și discriminarea pe stadioane.

”Real Madrid, care a acționat în acest caz și continuă să o facă în altele care implică incidente similare, își reafirmă angajamentul de a combate rasismul și de a eradica orice comportament rasist în fotbal și sport”, au transmis ”galacticii”, prin intermediul unui comunicat emis pe .

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Jucătorii lui Real Madrid au devenit ținta atacurilor rasiste

Decizia instanței iberice vine într-un moment în care Real Madrid se confruntă cu un val de ură pe stadioanele adversarelor. Incidente similare ca cel din meciul cu Real Oviedo s-au repetat și pe Mestalla, Son Moix, Vallecas și José Zorrilla. Pe lângă Mbappe, .

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Atacantul sud-american a fost vizibil afectat de scandările rasiste ale fanilor echipelor adverse. În cei opt ani petrecuți la Madrid, aproximativ 20 de incidente rasiste au fost îndreptate spre fotbalist. Printre acestea se numără și incidentul scandalos al fanilor lui Atletico Madrid. Ultrașii rivalei au îmbrăcat un manechin în tricoul lui Vinicius Jr. și l-au înfășurat în jurul gâtului, asemănător unei spânzurări, la un pod din oraș.