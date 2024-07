Pedeapsă cu moartea pentru un german. Condamnarea a fost dată de autoritățile din Belarus

Ministerul german de Externe a comunicat vineri că iar Berlinul menține un dialog intens cu autoritățile de la Minsk pentru a discuta despre situația acestuia, relatează Reuters, citat de News.ro.

German condamnat la moarte în Belarus

„Ministerul de Externe şi ambasada de la Minsk oferă persoanei în cauză sprijin consular şi lucrează intens cu autorităţile belaruse în sprijinul său”, a precizat ministerul într- un comunicat.

Tot vineri, organizația pentru drepturile omului din Belarus, Viasna, a raportat că un cetățean german numit Rico Krieger a fost condamnat la moarte în Belarus pentru

Conform Viasna, Krieger a fost reținut din noiembrie 2023 și a primit condamnarea pe 24 iunie. Belarus, sub conducerea președintelui Alexander Lukașenko, este un aliat apropiat al Rusiei în conflictul din Ucraina și este supus sancțiunilor extinse impuse de Occident, mai scrie

O altă femeie a fost condamnată la moarte în Vietnam

Un tribunal vietnamez a pronunțat pedeapsa capitală pentru Truong My Lan, un mogul imobiliar, în urma unei fraude financiare masive, estimată la 304 trilioane de dongi (aproximativ 12,46 miliarde de dolari), fiind cel mai mare scandal financiar din istoria Vietnamului.

Truong My Lan, șefa grupului de dezvoltare imobiliară Van Thinh Phat Holdings, a fost găsită vinovată de delapidare, corupție și încălcarea legislației bancare, conform verdictului dat într-un proces desfășurat în Ho Chi Minh, principalul hub comercial al țării, a informat presa de stat.

„Probabil pentru că m-am alăturat industriei bancare fără să am experiență în domeniu. Din cauza lipsei mele de înțelegere a chestiunilor legale, nu puteam să prevăd că voi fi târâtă în restructurarea SCB și, prin urmare, am făcut lucrurile greșite”, a spus Truong My Lan.

Truong My Lan și asociații săi au fost acuzați că au deturnat peste 304 trilioane de dongi de la Joint Stock Commercial Bank (SCB) din Saigon, folosind o rețea complexă de intermediari, potrivit detaliilor furnizate de anchetatori.

Din 2018 până în octombrie 2022, când guvernul vietnamez a intervenit pentru a salva SCB, Lan a obținut sume mari de bani prin acordarea de împrumuturi ilegale către companii fictive, potrivit anchetatorilor. Un membru al familiei sale a declarat că va contesta decizia înainte de pronunțarea verdictului.