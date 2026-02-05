Pedeapsa cu moartea pentru vizionarea unui serial iubit de români: coșmarul trăit de tinerii din Coreea de Nord. ONU se arată îngrijorată. „Avem dovezi”

ADVERTISEMENT

Locuitorii Coreei de Nord, inclusiv elevii de școală, sunt pedepsiți cu moartea sau trimiși în lagăre de muncă dacă sunt prinși că vizionează sau distribuie conținut media din Coreea de Sud sau din străinătate. Cei care au reușit sa supraviețuiască regimului și au fugit din țară au mărturisit că erau puși să asiste la execuții. Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că situația drepturilor omului este încă gravă.

Executați în public pentru că au vizionat un serial iubit și de români

Mai mulți fugari din Coreea de Nord au povestit lucruri înfiorătoare despre cum au ajuns în lagăre de muncă și cum chiar prieteni au ajuns să fie executați în public pentru diferite motive. Aceștia pot fi uciși și dacă sunt prinși că vizionează sau distribuie conținut media din Coreea de Sud sau din străinătate. Oamenii trăiesc cu frică deoarece se fac inclusiv percheziții la domiciliu.

Nord-coreeni care au fugit din țară au mărturisit faptul că și vizionarea unor filme și seriale sud-coreene, precum Squid Game, popular la nivel global inclusiv în România, se face în secret. În general, cei săraci sunt supuși unor pedepse grele, inclusiv la cea cu moartea. Persoanele înstărite pot evita dacă dau mită, conform

Mai mult decât atât, fugarii au mărturisit faptul că oamenii erau pedepsiți și dacă ascultau muzica pop sud-coreeană. Adolescenții au fost prinși ascultând melodii K-pop, inclusiv ale trupei BTS, cunoscută, de asemenea, în România, apoi pedepsiți.

Codul penal al Coreei de Nord prevede că pedeapsa cu moartea poate fi aplicată pentru infracțiuni vag definite, cum ar fi „infracțiuni împotriva statului” și „infracțiuni împotriva poporului”. Un amendament la codul penal din decembrie 2007 a extins pedeapsa cu moartea la infracțiuni suplimentare, inclusiv infracțiuni non-violente, cum ar fi frauda și contrabanda, atâta timp cât autoritățile consideră că infracțiunea este „extrem de gravă”, conform

De asemenea, în 2020 s-a introdus o lege care definește conținutul din Coreea de Sud drept „ideologie putredă ce paralizează simțul revoluționar al poporului”. Aceasta prevede muncă forțată între cinci și 15 ani pentru vizionarea sau deținerea conținut media provenit din Coreea de Sud. Pedepsele grele, inclusiv cea cu moartea, se aplică pentru distribuirea de conținut sau organizarea de vizionări în grup.

În același timp, Coreea de Nord a impus amenzi usturătoare sau chiar închisoare pentru persoanele care folosesc expresii folosite în Coreea de Sud. O lege introdusă în 2021 prevede interzicerea vorbirii sau scrierii în stil sud-coreean, conform revistei japoneze Rimjin-gang, citată de Reuters.

Cum își cumpără libertatea nord-coreenii

Cei care au reușit să fugă din Coreea de Nord, între anii 2012 și 2020, au declarat că oamenii se uită la conținut interzis, chiar dacă știu riscurile. Totuși, gravitatea situației poate fi influențată și de situația materială a persoanei respective. „Oamenii fără bani își vând casele pentru a aduna 5.000 sau 10.000 de dolari pentru a plăti ieșirea din lagărele de reeducare”, a declarat un fugar, care a reușit să iasă din țară în 2019.

De asemenea, oamenii își pot cumpăra libertatea dacă îi știu pe oamenii potriviți. Un tânăr de 28 de ani, care a părăsit Coreea de Nord în 2019, a declarat că a fost prins de trei ori vizionând seriale sau filme sud-coreene, însă recunoaște că legăturile familiei sale cu persoane importante l-au salvat de orice sancțiune. Tot el a declarat faptul că trei dintre prietenele de liceu ale surorilor sale au primit ani condamnări în lagăre de muncă forțată la sfârșitul anilor 2010 pentru că au vizionat drame sud-coreene, deoarece familiile lor nu-și permiteau să dea șpagă.

„Autoritățile incriminează accesul la informații, încălcând dreptul internațional, apoi permit oficialilor să profite de pe urma celor care se tem de pedeapsă. Aceasta este o represiune combinată cu corupție, care îi devastează cel mai mult pe cei fără bogății sau conexiuni”, a declarat directoarea adjunctă a Amnesty International, Sarah Brooks.

Ce este „Grupul 109” și cum e populația controlată

Grupul 109 este reprezentat de mai mulți oameni care se asigură că legea este respectată. Aceștia pot efectua și stradale, chiar și fără mandat. Pot controla gențile și telefoanele nord-coreenilor pentru a se asigura că nu dețin materiale audio-video provenite din afara țării.

De asemenea, în școli, elevii sunt puși să asiste la ca parte a „educației lor ideologice”. Kang Gyuri, care a evadat în 2023, a declarat pentru faptul că trei dintre prietenele ei au fost executate după ce au fost prinse încălcând legea.

Ba mai mult, ea a fost prezenta la procesul unei prietene, ce a fost condamnată la moarte. „A fost judecată împreună cu infractorii din domeniul drogurilor. Aceste infracțiuni sunt tratate la fel acum”, a declarat ea, conform sursei menționate.

Trimiși în lagăre de concentrare pentru că „nu și-au crescut copiii corespunzător”

Doi adolescenți, cu vârsta de 15 ani din provincia Jagang, au fost trimiși într-un lagăr de concentrare, în 2024, pentru că au fost prinși în timp ce ascultau muzică K-pop. Aceștia le-au dat și câtorva colegi să asculte, însă unul dintre ei a raportat acest lucru agenților de securitate și așa au fost descoperiți, conform publicației Daily NK, cu sediul în Seul, care relatează știri din Coreea de Nord.

La o săptămână după ce adolescenții au fost reținuți, familiile lor au dispărut. Din sursele publicației menționate, ambii părinți au fost trimiși și ei în lagăre „pentru că nu și-au crescut copiii corespunzător. Chiar și frații băieților au fost închiși sub acuzare de complicitate”.

ONU a reacționat și trage un semnal de alarmă

În urma unui raport realizat de Biroul pentru Drepturile Omului s-a constatat faptul că pedeapsa cu moarte din Coreea de Nord este mult mai permisă și intens aplicată decât în urmă cu zece ani, a declarat un oficial al ONU.

„Nicio altă populație nu se supune unor astfel de restricții în lumea de astăzi”, arată raportul, conform BBC. De asemenea, organizația subliniază faptul că situația nu s-a îmbunătățit și, în multe cazuri, doar s-a înrăutățit, „aducând și mai multă suferință populației”.

„Avem dovezi credibile că persoane au fost executate – nu doar pentru că au vizionat drame coreene. Infracțiunea constă în distribuirea, la un anumit nivel, a informațiilor străine, în mass-media străină”, a declarat James Heenan, șeful de la Biroul ONU pentru Drepturile Omului din Seul, conform