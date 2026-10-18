Federația Spaniolă de Fotbal, pedepsită de FIFA în urma scandările islamofobe de la meciul cu Egipt

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Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) a fost sancționată definitiv de FIFA cu o amendă de 20.000 de dolari și închiderea parțială a stadionului la următorul meci amical organizat pe teren propriu, în urma incidentelor cu caracter islamofob de la meciul cu Egipt. Decizia inițială din luna august a rămas în picioare după ce recursul formulat de oficialii de la Madrid a fost respins recent de forul internațional, cazul provocând un val masiv de indignare în fotbalul mondial.

Incidentele grave de pe stadionul celor de la Espanyol

, pe RCDE Stadium din Cornellà, când o parte din publicul spaniol a intonat scandări xenofobe la adresa comunității musulmane și a fluierat imnul național al Egiptului înaintea fluierului de start. Arbitrul întâlnirii a notat toate aceste momente în raportul oficial de joc, determinând comisia condusă de Gianni Infantino să deschidă imediat o anchetă disciplinară împotriva federației gazdă.

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Gravitatea faptelor a fost amplificată de prezența pe teren dar și de jucătorii egipteni. Mesajele afișate pe ecranele arenei nu au reușit să oprească derapajele din tribune, fanii continuând scandările cu caracter islamofob.

RFEF va ispăși sancțiunea la următorul meci amical internațional

După luni de investigații și analizarea probelor audio-video, FIFA a respins argumentele spaniolilor și a impus executarea imediată a pedepsei economice și organizatorice. RFEF va fi obligată să lase goale sectoarele vizate de sancțiune la prima partidă de verificare, trimitând un semnal ferm împotriva actelor de rasism și intoleranță religioasă. Oficialii spanioli au încercat să evite suspendarea parțială a stadionului, susținând că incidentele au fost izolate și provocate de un grup restrâns de spectatori. Cu toate acestea, FIFA a aplicat cu strictețe regulamentul privind discriminarea pe stadioane, forțând federația de la Madrid să își asume responsabilitatea pentru comportamentul propriilor suporteri.

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Lupta împotriva rasismului și măsurile drastice dictate de FIFA

Decizia FIFA confirmă politica de toleranță zero adoptată la nivel mondial împotriva tuturor formelor de discriminare pe stadioanele de fotbal. Sancționarea uneia dintre cele mai puternice federații din lume reprezintă un precedent important pentru modul în care vor fi tratate pe viitor derapajele xenofobe sau islamofobe ale galeriilor din Europa. Oficialii forului internațional au reiterat că stadioanele trebuie să rămână spații sigure și incluzive pentru toți sportivii și spectatorii, indiferent de religie sau origine.