Sport

Pedeapsa dură pe care Cristiano Ronaldo o riscă după ce a părăsit cantonamentul Portugaliei

Cristiano Ronaldo continuă să fie în tensiuni cu superiorii de la naționala Portugaliei. Ultimul său gest i-ar putea aduce însă o pedeapsă dură. Ce riscă acum, de fapt, „CR7”
Mihai Dragomir
01.10.2026 | 09:40
Pedeapsa dura pe care Cristiano Ronaldo o risca dupa ce a parasit cantonamentul Portugaliei
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Vestea pe care Cristiano Ronaldo nu voia să o audă. Ce pedeapsă riscă după părăsirea cantonamentului Portugaliei. Foto: Colaj FANATIK.
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Cristiano Ronaldo a intrat în război cu naționala Portugaliei. Superstarul lusitan a părăsit cantonamentul în plină campanie de Nations League, iar acum riscă o pedeapsă dură. Ce urmează să se întâmple.

Pedeapsă dură pentru Cristiano Ronaldo

După ce s-a făcut de râs în meciul Portugalia – Țara Galilor, Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată după aproape 20 de ani la următoarea partidă cu Norvegia. Ulterior, la doar două zile după duelul cu nordicii, a absentat la un antrenament, dar a fost zărit în baza de pregătire în timp ce își bea cafeaua. Au urmat alte două antrenamente ratate, care au culminat cu părăsirea cantonamentului.

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Presa portugheză a scris despre ceea ce urmează acum pentru legenda lor. Cristiano Ronaldo riscă o suspendare care poate varia între una și șase luni, pe lângă o sancțiune financiară. Conform Regulamentului disciplinar, încălcarea atrage după sine consecințe disciplinare imediate și severe: „Jucătorul care, fiind convocat în mod regulat, abandonează sau nu se prezintă fără justificare la antrenament, meci sau activitate a echipelor naționale sau legată de reprezentarea sportivă a FPF sau a Portugaliei, este sancționat cu suspendare de la una la șase luni și, în plus, dacă este jucător profesionist, cu o amendă cuprinsă între 5 și 10 UC [între aproximativ 500 și 1.000 de euro, fiecare unitate de cont având valoarea de 102 euro]».

Alineatul (2) al articolului 160 din regulamentul menționat prevede, de asemenea, că „absența sau abandonul determină suspendarea preventivă automată a jucătorului în conformitate cu prevederile prezentului regulament”. Situația l-a determinat pe președintele Federației Portugheze de Fotbal (FPF), Pedro Proença, să se deplaseze personal la Copenhaga, anulându-și vizita prevăzută la Ponta Delgada pentru a urmări meciul echipei sub-21 împotriva Gibraltarului.

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Jorge Jesus a fugit după Cristiano Ronaldo la aeroport

Gestul lui Cristiano Ronaldo de a părăsi cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca a creat o serie de reacții în interiorul echipei sale. Presa spaniolă a scris despre faptul că, într-o ultimă încercare disperată de a redresa situația, însuși selecționerul Jorge Jesus, alături de președintele Federației, Pedro Proenca, a mers de urgență la aeroportul din Copenhaga după Cristiano Ronaldo, pentru a-l determina să rămână alături de colegii săi.

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Fotbalistul ceruse ca avionul său privat, aflat la Madrid, să vină la Copenhaga pentru a-l prelua. Aeronava a aterizat în capitala Danemarcei în jurul orei 22:15, ora Spaniei, și a decolat înapoi spre Madrid la ora 23:35.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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