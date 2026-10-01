Pedeapsa dură pe care Cristiano Ronaldo o riscă după ce a părăsit cantonamentul Portugaliei

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a intrat în război cu naționala Portugaliei. Superstarul lusitan a părăsit cantonamentul în plină campanie de Nations League, iar acum riscă o pedeapsă dură. Ce urmează să se întâmple.

Pedeapsă dură pentru Cristiano Ronaldo

După ce în meciul Portugalia – Țara Galilor, Cristiano Ronaldo a fost după aproape 20 de ani la următoarea partidă cu Norvegia. Ulterior, la doar două zile după duelul cu nordicii, , dar a fost zărit în baza de pregătire în timp ce își bea cafeaua. Au urmat , care au culminat cu părăsirea cantonamentului.

ADVERTISEMENT

a scris despre ceea ce urmează acum pentru legenda lor. Cristiano Ronaldo riscă o suspendare care poate varia între una și șase luni, pe lângă o sancțiune financiară. Conform Regulamentului disciplinar, încălcarea atrage după sine consecințe disciplinare imediate și severe: „Jucătorul care, fiind convocat în mod regulat, abandonează sau nu se prezintă fără justificare la antrenament, meci sau activitate a echipelor naționale sau legată de reprezentarea sportivă a FPF sau a Portugaliei, este sancționat cu suspendare de la una la șase luni și, în plus, dacă este jucător profesionist, cu o amendă cuprinsă între 5 și 10 UC [între aproximativ 500 și 1.000 de euro, fiecare unitate de cont având valoarea de 102 euro]».

Alineatul (2) al articolului 160 din regulamentul menționat prevede, de asemenea, că „absența sau abandonul determină suspendarea preventivă automată a jucătorului în conformitate cu prevederile prezentului regulament”. Situația l-a determinat pe președintele Federației Portugheze de Fotbal (FPF), Pedro Proença, să se deplaseze personal la Copenhaga, anulându-și vizita prevăzută la Ponta Delgada pentru a urmări meciul echipei sub-21 împotriva Gibraltarului.

ADVERTISEMENT

Jorge Jesus a fugit după Cristiano Ronaldo la aeroport

Gestul lui Cristiano Ronaldo de a părăsi cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca a creat o serie de reacții în interiorul echipei sale. a scris despre faptul că, într-o ultimă încercare disperată de a redresa situația, însuși selecționerul Jorge Jesus, alături de președintele Federației, Pedro Proenca, după Cristiano Ronaldo, pentru a-l determina să rămână alături de colegii săi.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul ceruse ca avionul său privat, aflat la Madrid, să vină la Copenhaga pentru a-l prelua. Aeronava a aterizat în capitala Danemarcei în jurul orei 22:15, ora Spaniei, și a decolat înapoi spre Madrid la ora 23:35.