Pedeapsă istorică dictată de UEFA: 10 ani de suspendare pentru o echipă de cupe europene și interdicție pe viață pentru un jucător și un oficial!

UEFA a dictat o pedeapsă istorică pentru echipa Arsenal Tivat din Muntenegru, echipă participantă în cupele europene, mai exact în preliminariile Conference League, în sezonul 2023-2024.

Pedeapsă istorică dictată de UEFA

Atunci, această formație s-a duelat în primul tur cu Alashkert din Armenia. După 1-1 în turul de la Erevan, muntenegrenii au pierdut returul de pe teren propriu cu scorul de 1-6, iar această desfășurare de evenimente a atras la acea vreme anumite suspiciuni în sensul unei posibile „trucări”, cel mai probabil pentru pariuri.

La scurt timp, UEFA a deschis în acest sens, iar acum forul de la Nyon a ajuns la concluzia că într-adevăr s-au petrecut „lucruri necurate” la acel meci.

Astfel, a decis să dicteze o suspendare record pentru Arsenal Tivat, de nu mai puțin de 10 sezoane în afara competițiilot continentale.

De asemenea, UEFA a informat prin intermediul și că le va solicita partenerilor de la FIFA să extindă această pedeapsă la nivel internațional.

În plus, clubul din Muntenegru a primit și o amendă mai mult decât consistentă, în valoare de 500.000 de euro. Iar asta nu este tot. Fotbalistul Nikola Celebic, considerat „capul răutăților”, a fost exclus pe viață din toate competițiile profesioniste de fotbal organizate sub egida UEFA. Mai mult, i se interzice să mai întreprindă orice activitate care are legătură cu acest sport.

Un fotbalist și un oficial al clubului au primit suspendări pe viață

Aceeași pedeapsă i s-a aplicat și unui oficial al clubului, pe numele lui Ranko Krgovic. Mai departe, alți trei jucători, Cetko Manojlovic, Radule Zivkovic și Dusan Puletic, au primit suspendări de câte 10 ani față de orice fel de activitate fotbalistică.

Nu în ultimul rând, alți trei oameni din conducerea clubului Arsenal Tivat de la acel moment, doi care în prezent activează în Serbia, la Radnicki Obrenovac, Milan Vignjevic și Goran Janjusevic, și unul liber de contract în prezent, Christos Psomiadis, au primit de la UEFA în baza acestei spețe suspendări de 10, 6, respectiv 8 ani.

În cazul tuturor, forul continental a anunțat că va solicita către FIFA extinderea pedepselor la nivel internațional.