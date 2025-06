Pedepse mai mari pentru agresori. Legea „România fără violență” a fost adoptată în Parlament

În urma crimei din cartierul rezidențial Cosmopolis, care a șocat o întreagă țară, apare legea „România fără violență”, care modifică şi completează mai multe acte normative cu scopul combaterii violenţei. În ce constă aceasta.

Ce schimbări aduce legea „România fără violență”

În Parlament a fost adopotată legea „România fără violență”. Aceasta a apărut în contextul în care care o hărțuia de ani de zile.

ADVERTISEMENT

„Legea „România fără violenţă” a fost adoptată astăzi în Parlament. Forma iniţială a proiectului de lege a fost depusă la Senat în octombrie 2024, de Alexandru Nazare, alături un grup de senatori, printre care Mihail Veştea, Vlad Pufu si Raluca Ioan, precum şi alţi senatori liberali. Propunerea legislativă modifică şi completează mai multe acte normative, cu scopul combaterii violenţei”, se arată într-un comunicat.

Așadar, aceasta vine cu modificări importante ce îi vizează pe agresori. Se dublează pedepsele minime prevăzute în Codul Penal pentru infracțiunea de „lovire și alte violențe”, dar se majorează și amenda penală, la o valoare cuprinsă între 60 și 600 de lei.

ADVERTISEMENT

În același timp, această nouă lege vine cu reglementări mai stricte atunci când vine vorba de un emis. Cresc pedepsele pentru persoanele care au mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie. Președintele Paneuropa România, senatorul Alexandru Nazare, vine cu explicații.

„Toleranţa noastră faţă de orice formă de violenţă trebuie să fie zero. De la această premisă am pornit atunci când, în calitate de senator, am elaborat şi depus în Parlament Legea ”România fără violenţă”, fiind intrigat de faptul că violenţa stradală, violenţa în familie sau violenţa în şcoală păreau să fie lucruri cu care trebuie să ne obişnuim.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte bucuros de această reuşită legislativă şi aş fi şi mai bucuros dacă şi alte iniţiative elaborate şi depuse de noi în cursul anului 2024 ar fi adoptate în regim de urgenţă. Mă refer la proiecte precum România fără clanuri interlope şi fără traficanţi, deja adoptat de Senat şi aflat în prezent în proceduri parlamentare la Camera Deputaţilor. Sunt proiecte de care societatea noastră are mare nevoie, pentru a evita tragedii şi a salva cât mai multe destine”, a declarat Nazare, potrivit .