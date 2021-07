Un a avut loc chiar într-un parc, în cluj. O femeie care ieșise la plimbare cu copilul a surprins un pedofil în timp ce agresa o fetiță.

Femeia a încercat să ceară ajutorul oamenilor din jur pentru a-l opri pe individ, însă niciunul nu a reacționat. În cele din urmă, tânăra a sunat la 112.

Pedofil recidivist, surprins când agresa o fetiță, într-un parc din Cluj. O femeie l-a dat pe mâna polițiștilor

O mamă a fost martora unui incident oribil. Femeia nu a stat cu mâinile în sân, a încercat să intervină și i-a făcut mai multe poze individului.

„Eram cu băiețelul meu de mână, mergeam către stația de autobuz. Am trecut pe lângă parc și l-am văzut pe bărbat că îi ridica fetiței fusta. Mi s-a părut dubios, însă am trecut mai departe. După câțiva pași m-am întors, să văd ce fac, pentru că nu mi se părea un comportament normal. În acel moment fetița, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângâia pe picioare și în zona intimă,” a povestit femeia, pentru publicația

„M-am dus lângă ei și am strigat „Ce faceți acolo?”. Mi-a răspuns că face fetița pipi. Și am zis: „Păi așa face un copil pipi? Eu acum chem Poliția”. Mi-am scos telefonul, eram efectiv șocată, el între timp i-a dat fetiței chiloțeii și a urcat pe moped. Am apucat însă, să îi fac poze”, a continuat aceasta.

În momentul în care individul a încercat să fugă cu copila, tânăra mamă a început să strige către oamenii din jur, în speranța că cineva o va ajuta să-l oprească. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar aceasta a sunat la 112.

„Am început, efectiv, să urlu „Pedofilul, pedofilul, opriți-l”. Nu a reacționat, însă, nimeni. Am sunat la 112, mi s-a făcut legătura la Poliție, apoi am mers la Secția 2 să le arăt și fotografiile,” a explicat ea.

Oamenii din jur nu au avut nicio reacție

Șocată din cauza faptelor la care a fost martoră, femeia povestește că s-a lovit și de nepăsarea oamenilor din jur. Aceasta a încercat să le ceară ajutorul, pentru a împiedica fuga

„Era multă lume în zonă. Fetița era întinsă în iarbă, dezbrăcată, chiar lângă o doamnă care stătea cu spatele. În stație erau oameni, în direcția în care a plecat el cu mopedul, erau alți oameni. Nimeni nu l-a oprit, în ciuda faptului că eu strigam. Dacă nu aș fi fost însoțită de băiețelul meu, aș fi încercat eu să îl opresc sau aș fi ținut fetița lângă mine. Însă, sincer vă spun, mi-a fost și puțin frică. Mă gândeam că poate scoate un cuțit sau ne atacă, pe mine sau pe băiat,” a explicat tânăra.

Imediat ce le-a arătat imaginile oamenilor legii, o patrulă a plecat în căutarea infractorului. Acesta a mai povestit și că nu apucase să părăsească Secția de Poliție când cei doi agenți au sunat să anunțe că l-au găsit, după mai puțin de 15 minute.

„După aproximativ două ore am fost sunată să revin la secție, să dau o declarație în calitate de martor. La audieri erau, atât el, cât și mama fetei. Am văzut-o și pe fetiță, ieșea din sediul Poliției, însoțită de un polițist.”, a mai spus ea.

Reprezentanții IPJ Cluj au transmis că bărbatul a fost condus la sediul unității de Poliție. În cauză, se efectuază cercetări privind săvârșirea infracțiunii de de agresiune sexuală. Oamenii legii au mai precizat că individul a mai fost în spatele gratiilor pentru fapte asemănătoare. A fost condamnat la cinci ani de închisoare în anul 2017, după ce ar fi molestat mai multe fetițe într-o baie. A fost eliberat de la Penitenciarul Bistrița după doar trei ani.