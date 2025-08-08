Pedofil săltat de polițiști, în Capitală. A agresat o copilă de 13 ani într-un mijloc de transport în comun

Polițiștii din Capitală au săltat un pedofil în vârstă de 75 de ani. Septuagenarul este acuzat că ar fi agresat sexual o copilă de 13 ani în timp ce se deplasau cu un mijloc de transport în comun.

ADVERTISEMENT

Pedofil săltat de polițiști, în Capitală

Potrivit anchetatorilor, la data de 24 iulie 2025, polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun.

Au fost demarate cercetări pentru identificarea persoanei bănuite de săvârșirea acestei infracțiuni, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impus în astfel de situații.

ADVERTISEMENT

„În urma activităților investigative desfășurate, sub coordonarea procurorului specializat, s-a stabilit că, la data de 24 iulie 2025, bărbatul – aflat în același mijloc de transport în comun cu victima – ar fi profitat de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, în raport cu vârsta fragedă, și ar fi agresat-o sexual, prin atingerea în zonele intime”, au transmis oamenii legii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Pedofil săltat de polițist, în Capitală

Arestat pentru agresiune sexuală la 75 de ani

În urma investigațiilor desfășurate sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, a fost identificat un bărbat în vârstă de 75 de ani, .

ADVERTISEMENT

La data de 7 august a fost dispus un mandat de percheziție domiciliară emis pe numele individului. El a fost depistat și dus la sediul subunității pentru audieri.

ADVERTISEMENT

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

ADVERTISEMENT

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub .