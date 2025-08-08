News

Pedofil săltat de polițiști, în Capitală. A agresat o copilă de 13 ani într-un mijloc de transport în comun

Un pedofil a fost săltat de oamenii legii din București, după ce a agresat o minoră într-un mijloc de transport în comun
Raluca Alexe
08.08.2025 | 15:59
Pedofil saltat de politisti in Capitala A agresat o copila de 13 ani intrun mijloc de transport in comun
Un pedofil a fost săltat în Capitală, după ce a agresat o minoră într-un mijloc de transport în comun / sursa: colaj Fanatik

Polițiștii din Capitală au săltat un pedofil în vârstă de 75 de ani. Septuagenarul este acuzat că ar fi agresat sexual o copilă de 13 ani în timp ce se deplasau cu un mijloc de transport în comun.

ADVERTISEMENT

Pedofil săltat de polițiști, în Capitală

Potrivit anchetatorilor, la data de 24 iulie 2025, polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun.

Au fost demarate cercetări pentru identificarea persoanei bănuite de săvârșirea acestei infracțiuni, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impus în astfel de situații.

ADVERTISEMENT

„În urma activităților investigative desfășurate, sub coordonarea procurorului specializat, s-a stabilit că, la data de 24 iulie 2025, bărbatul – aflat în același mijloc de transport în comun cu victima – ar fi profitat de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, în raport cu vârsta fragedă, și ar fi agresat-o sexual, prin atingerea în zonele intime”, au transmis oamenii legii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Pedofil săltat de polițist, în Capitală

Arestat pentru agresiune sexuală la 75 de ani

În urma investigațiilor desfășurate sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, a fost identificat un bărbat în vârstă de 75 de ani, principalul bănuit pentru comiterea faptei.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

La data de 7 august a fost dispus un mandat de percheziție domiciliară emis pe numele individului. El a fost depistat și dus la sediul subunității pentru audieri.

ADVERTISEMENT
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digisport.ro
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

ADVERTISEMENT

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste...
Fanatik
Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste 10 săptămâni!” Ce voia să facă băiatul cu banii strânși în SUA
Guvernul nu aprobă azi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii. UDMR respinge...
Fanatik
Guvernul nu aprobă azi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii. UDMR respinge proiectul
Serviciul medical la care pacienții vor avea acces gratuit. Decizia luată de Guvern
Fanatik
Serviciul medical la care pacienții vor avea acces gratuit. Decizia luată de Guvern
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Unul dintre cei mai valoroși jucători de la Rapid își forțează...
iamsport.ro
BREAKING | Unul dintre cei mai valoroși jucători de la Rapid își forțează plecarea: 'Trebuie să scăpăm de el, nu avem ce face!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!