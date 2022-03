Puștiul minune al catalanilor, săgeți către eterna rivală: „Am fost respins de Real, dar mă simt excelent la Barça”. Video

Pedri este unul dintre jucătorii pe care antrenorul Barcelonei, Xavi Hernandez, se bazează pentru reconstrucția echipei. Puștiul minune nu-i înșeală așteptările și, datorită evoluțiilor bune, a fost convocat la națională.

Pedri a dat probe la Real Madrid, dar a fost respins

Pedri a fost la un pas să ajungă la Real Madrid, 2018. „Am fost acolo pentru a mă vedea la lucru, dar nu am jucat niciun meci, pentru că era zăpadă pe terenuri.

După unul dintre antrenamente mi s-a spus că nu am nivelul pentru a fi acolo, așa am plecat. Acum sunt unde vreau să fiu.

Când ești tânăr (n.r. – Pedri avea 16 ani în 2018) nu îți place să fii respins de vreo echipă. Dar asta te motivează să muncești, ca să vină alte oferte.

Nu știu cine a decis că nu eram bun să joc acolo, dar dacă l-am vedea acum i-aș spune că mă simt excelent la Barcelona!”, a declarat Pedri, conform .

Pedri vrea să cumpere o casă părinților lui

Pedri traversează o perioadă bună la Barcelona. El a marcat golul egalizator în , în deplasare, cu Galatasaray, iar la final catalanii au învins cu 2-1 și s-au calificat în optimi.

În plus, a avut o prestație solidă în , elevii lui Xavi impunându-se cu 4-0 pe teren rivalei. Ca urmare, Pedri a fost convocat la naționala Spaniei, unde a acordat un interviu prezentat de publicația spaniolă.

„Dau părinților mei toți banii pe care îi câștig. Ei știu mai bine ce trebuie să facă cu ei. Când am câștigat primii mei bani, mi-am cumpărat un Play Station 5.

Însă acum am alte planuri. Ceea ce vreau este să cumpăr o casă pentru părinții mei sau să o renovăm pe cea pe care o avem”, a mai declarat Pedri.

Pedri a revăzut Real Madrid – Barcelona 0-4 de două ori

Mijlocașul Barcelonei le-a răspuns și celor care au considerat că echipa catalană s-ar fi bucurat exagerat după victoria de pe Santiago Bernabeu.

„Cred că ei ar fi făcut același lucru. Când învingi marele rival cu 4-0 sărbătorești, pentru că este o bucurie imensă. Am revăzut meciul de două ori.

La televizor se vede altfel. A fost un meci memorabil, dar acum suntem la națională și suntem toți o echipă.

Când am ajuns la lot, eu și Carvajal ne-am uitat unul în ochii celuilalt și am zâmbit. Este un jucător de la Real Madrid, dar suntem aici pentru a câștiga împreună”, a mai spus puștiul minune al Barcelonei.

Pedri a descris golul cu Galatasaray: „Mai aveam puțin și ajungeam în afara terenului”

Mijlocașul Barcelonei a marcat golul egalizator cu Galatasary, în deplasare, în returul optimilor Europa League. El a primit mingea în careul advers și, după două fente, a șutat pe jos.

„Pasa am primit-o de la Ferran Torres. Am preluat-o, dar l-am văzut pe Marcao că vrea să îmi ia mingea, așa că am făcut o fentă.

Putea să mă deposedeze, dar a intrat prin alunecare și l-am depășit fără să ating mingea. Am vrut să trag la poartă, dar am văzut alt picior în calea mea.

Am lăsat mingea să treacă, după care am șutat la poartă. Dacă mai apăreau multe picioare, mai aveam puțin și ieșeam în afara terenului”, a declarat, cu umor, Pedri.