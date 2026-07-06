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Pedri l-a ridicat în slăvi pe starul Portugaliei înainte de marele meci de la CM 2026: „Este de-a dreptul incredibil!”

Pedri a avut doar cuvinte de laudă la adresa viitorului său adversar din meciul Spania - Portugalia, cel mai tare duel din optimile CM 2026. Vezi pe site-ul FANATIK despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
06.07.2026 | 20:28
Pedri la ridicat in slavi pe starul Portugaliei inainte de marele meci de la CM 2026 Este dea dreptul incredibil
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Pedri l-a ridicat în slăvi pe Vitinha înaintea marelui meci Portugalia - Spania, duel din optimile CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Meciul dintre Portugalia și Spania reprezintă capul de afiș al optimilor de finală de la CM 2026. Campioana Europei este ușor favorită înaintea duelului de la Dallas, însă Pedri (23 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai trupei lui Luis De La Fuente, consideră că disputa va fi decisă de miciile detalii, ambele echipe având în lot jucători de cel mai înalt nivel. Remarcatul fotbalistului de la Barcelona a fost Vitinha (26), mijlocașul lui PSG, despre care a avut doar cuvinte de laudă la conferința de presă.

Pedri l-a ridicat în slăvi pe Vitinha, înainte de Portugalia – Spania, meci din optimile CM 2026!

Magicianul Spaniei și al Barcelonei nu s-a ferit să vorbească despre adversarii pe care îi va avea în față luni seară, afirmând despre Portugalia că este una dintre cele mai puternice echipe de la turneul final. Întrebat de jurnaliști care este principalul atuu al lusitanilor, acesta a răspuns că forța ofensivă, dat fiind faptul că de la mijloc în sus, trupa lui Roberto Martinez are în componență niște jucători stelari, de la Bruno Fernandes și până la, bineînțeles, eternul Cristiano Ronaldo.

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Totuși, remarcatul lui Pedri a fost Vitinha, omul care evoluează pe aceeași poziție ca și fotbalistul catalan și care, de asemenea, este considerat de către mulți specialiști drept cel mai bun mijlocaș central din lume la ora actuală. „Oh, omule Vitinha este un fotbalist de top, mai ales în controlul mingii și în modul în care gestionează ritmul jocului. Când l-am înfruntat, m-a surprins cât de mult aleargă, nu stă niciodată pe loc… Și știe tot timpul cum să-și pună în valoare coechipierii, găsind foarte repede cel mai liber coleg din teren. Așa cum am spus, este de-a dreptul incredibil. Unul dintre cei mai buni mijlocași centrali de pe planetă”. Ulterior, întrebat ce crede că are în comun cu Vitinha, Pedri a oferit un răspuns cu umor și cu zâmbetul pe buze: „Și eu alerg, mereu”.

Portugalia – Spania, „blockbuster”-ul din optimile CM 2026!

Derby-ul Peninsulei Iberice de luni seară reprezintă, în mod clar, cel mai tare meci de până acum de la CM 2026, selectionatele pregătite de Roberto Martinez și Luis De La Fuente fiind considerate, la începutul turneului final, două dintre marile favorite la câștigarea trofeului suprem.

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Ușor favorită pare să fie Spania, însă portughezii sunt încrezători în forțele lor și se bazează pe faptul că așa cum au câștigat în urmă cu un an, o pot face și acum. Ultimul duel direct dintre Portugalia și Spania a avut loc pe 8 iunie 2025, în marea finală UEFA Nations League, iar atunci, lusitanii s-au impus la lovituri de departajare, după ce primele 120 de minute de joc au consemnat scorul de 2-2.

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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