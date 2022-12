Pedri se teme de Messi și Argentina! Jucătorul Spaniei nu l-a uitat pe fostul său coleg de la Barca: „Visez să jucăm finala și să fac schimb de tricouri cu el”

și e mare favorită la calificarea în sferturile de finală.

Pedri speră la o finală de Campionat Mondial între Spania și Argentina: „Ei au pe cel mai bun jucător din lume”

Mijlocașul naționalei lui Luis Enrique e convins că Argentina este favorită la câștigarea marelui trofeu și are și argumente: „Argentina are un grup de jucători foarte buni. Au şi un moral foarte bun şi asta se simte în jocul lor”, a spus Pedri într-un interviu pentru .

Cel mai mare atu rămâne însă în opinia lui faptul că Argentina îl are pe starul lui PSG: „Ei au pe cel mai bun jucător din lume, cel mai mare fotbalist pe care l-am văzut în viața mea, Lionel Messi. Este un mare plus în favoarea Argentinei”.

Chiar dacă a fost destul de criticat la acest turneu final, Pedri e de părere că Messi ridică mult jocul Argentinei: „S-a văzut la ce nivel poate juca împotriva Australiei, a făcut diferența aşa cum a făcut-o de atâtea ori înainte”.

Puștiul și-ar dori enorm o finală de Campionat Mondial împotriva Argentinei și indiferent de rezultat ar vrea să primească tricoul lui Messi: „Mi-ar plăcea să fac schimb de tricouri cu el într-o finală ipotetică de Mondial”.

Pedri a fost titular în toate cele trei meciuri ale Spaniei cu Japonia, Germania și Costa Rica și a ajuns la 17 meciuri la națională.

Ce a spus Pedri despre înfrângerea în fața Japoniei: „Ne-am dat seama că toate meciurile sunt pe viață și pe moarte”

, iar Pedri a încercat să explice acest eșec: „A fost o lovitură grea cu Japonia, nu ne așteptam la rezultatul acesta pentru că am vrut să fim primii şi am jucat să câştigăm. Dar dacă vă gândiți bine, suntem în optimile de finală după ce am depășit o grupă dificilă.

Această partidă e şi bună dintr-un punct de vedere, pentru că ne-am dat seama că toate meciurile sunt pe viață şi pe moarte. Din fericire, mai avem o oportunitate, am mers mai departe. Dar am înţeles că, dacă pierzi zece minute conncentrare, te duci acasă”, a mai spus Pedri.

Fotbalistul Barcelonei a analizat și următorul adversar, Maroc: „Încă nu am studiat-o în profunzime, o facem cu una sau două zile înainte de joc. Antrenorul ne spune lucrurile lor bune și rele, deși am văzut meciurile de la Cupa Mondială și știm cum joacă.

Este un adversar complicat, mai ales din punct de vedere fizic. Sosește după rezultate foarte bune și trebuie să-i respectăm”, a mai spus jucătorul.