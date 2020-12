Pele, mesaj emoționant la 7 zile de la moartea lui Maradona: ”Te iubesc, Diego”

Fostul mare jucător brazilian Pele a transmis un mesaj emoționant la 7 zile de la moartea lui Diego Maradona, mare său rival pentru titlul de cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor.

Starul brazilian a vorbit și în ziua în care ”El Pibe de Oro” a plecat dintre noi, dar a ținut să-i mai aducă încă un omagiu, după o săptămână, așa cum este tradiția în Brazilia.

Noi informații continuă să iasă la suprafață în Argentina după decesul lui Maradona. În cadrul emisiunii TV ”Secretos Verdaderos”, prezentată de jurnalistul Luis Ventura, un apropiat al lui fostului jucător, a fost făcută publică ultima înregistrare a acestuia.

Mesajul lui Pele pentru marele său rival Diego Maradona

”Astăzi au trecut șapte zile de când ai plecat. Mulți oameni au dorit să ne compare toată viața. Ai fost un geniu care a vrăjit lumea. Un magician cu mingea la picior. O adevărată legendă. Dar, mai presus de toate acestea, pentru mine, vei fi întotdeauna un mare prieten, cu o inimă și mai mare”, și-a început Pele mesajul pentru Maradona.

”Astăzi, știu că lumea ar fi mult mai bună dacă ne-ar compara mai puțin și ne-ar admira mai mult. Așadar, vreau să spun că ești incomparabil. Traiectoria ta a fost marcată de onestitate. Și în felul tău unic și particular, ne-ai învățat că trebuie să iubim și să spunem ‘te iubesc’ mult mai des. Plecarea ta rapidă nu m-a lăsat să-ți spun asta, așa că voi scrie doar: Te iubesc, Diego.

Marele meu prieten, îți mulțumesc foarte mult pentru întreaga noastră călătorie. Într-o zi, în rai, vom juca împreună în aceeași echipă. Și va fi prima dată când ridic pumnul în aer triumfând pe teren fără să celebrez un gol. Va fi pentru că în sfârșit te pot îmbrățișa din nou”, a scris Pele pe contul de Instagram.

Autoritățile din Argentina au hotărât percheziționarea casei și a cabinetului psihiatrului care s-a ocupat de Diego Maradona, Agustina Cosachov, în cadrul anchetei care investighează cauzele decesului fostului jucător.

Doctorul psihiatru de la clinica unde a fost operat pe creier argentinianul a recomandat prezența non-stop a unei ambulanțe și asistență medicală, lucruri care se pare că au lipsit. Fostul playmaker s-ar fi lovit la cap în urma unei căzături în casă și nu a fost dus la spital pentru a i se face tomografie.

În cadrul anchetei privind moartea lui Diego Maradona, anchetatorii au făcut percheziţii la domiciliul şi la clinica medicului Leopoldo Luque, care l-a operat pe fostul fotbalist şi a fost doctorul său personal. Acesta este cercetat în cazul morţii starului argentinian, anchetatorii încercând să afle dacă acesta a dat dovadă de neglijenţă.