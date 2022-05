Peluza Cătălin Hîldan, mesaj după retrogradarea lui Dinamo: “Diferența de mentalitate dintre noi și toți țăranii”

Dinamo a retrogradat în liga secundă pentru prima dată în istorie. “Câinii” au fost învinşi la baraj de Universitatea Cluj, care a apărat cu brio avantajul de 2-0 din tur. Cu un stadion plin, “câinii” nu au putut scoate mai mult decât o remiză,

Peluza Cătălin Hîldan, mesaj după retrogradarea lui Dinamo

a transmis un mesaj prin care anunţă că vor rămâne mult timp aici, lângă echipă, în timp ce rivalii se bucură de retrogradarea echipei şi îi cântă prohodul:

“Diferența de mentalitate dintre noi și toți țăranii! VOM FI MULT TIMP AICI, TARI CA O STÂNCĂ! DINAMO SUNTEM NOI!”, a fost mesajul postat de Peluza Cătălin Hîldan.

Ultraşii au postat şi o fotografie cu un banner din tribune: “Va veni ziua când vom scăpa de-ai fotbalului peşti / Capu’ sus Poli, Craiova, Rapid Bucureşti!”, aluzie la faptul că fanii dinamovişti au fost alături de rivali în momentele grele.

Uhrin: “Sper că echipa va exista, dar în acest moment Dinamo are doar suporteri”

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istorie. Viitorul acestei echipe este incert, în condiţiile în care echipa nu are un investitor şi odată cu această retrogradare “câinii” au pierdut şi banii din drepturile tv.

Dusan Uhrin a anunţat că nu vede cum poate să mai rămână la Dinamo, un club care nu mai are decât suporteri. Nu mai sunt jucători, nu mai există stadion, nu există un preşedinte:

“Sper că echipa va exista, dar în acest moment Dinamo are doar suporteri. Pentru mine, este o catastrofă că am retrogradat. Nu vreau să spun ce s-a întâmplat. Muncesc de 25 de ani în fotbal şi am aproape 450 de meciuri în prima ligă.

Nu am fost niciodată într-o asemenea situaţie la un club. La Dinamo nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu avem director, nu avem jucători, nu mai este antrenor. Există doar suporteri, nu mai aveţi stadion, nu ştiu dacă aveţi sau nu Săftica, nu ştiu unde o să joace echipa. Nu ştiu ce va fi”, a spus Uhrin.

La Dinamo va urma o reorganizare totală. Majoritatea lotului va fi remaniat, în condiţiile în care echipa nu poate susţine un asemenea buget în liga secundă. “Câinii” trebuie să găsească şi un stadion.