Peluza Nord a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Unicul dușman al acestei echipe se află în lojă!”

În ultimul meci de campionat, și se clasează pe locul 4 din Liga 1, cu cinci puncte obținute.

De asemenea, FCSB a fost eliminată din preliminariile Conference League de Șahtior Karagandy.

Peluza Nord a răbufnit la adresa lui Gigi Becali

dur la adresa lui Gigi Becali, pe care îl consideră „unicul dușman” al FCSB-ului.

„Am tot incercat sa nu scriem la cald, la nervi, am zis sa acordam o sansa echipei si baietilor si sa fim noi cei care-l ignora.

Am incercat din inima sa fim alaturi de echipa (repetam, alaturi de echipa), am sustinut neconditionat acest club, am intervenit pe timpul, munca si nervii nostri in procesul privind palmaresul (unde micul pas inainte este facut numai datorita implicarii noastre), incercam sa strangem randurile, sa formam iar un grup unit care sa incurajeze echipa.

Ne luptam cu acuzatii, cu ironii, cu troli, cu galerii adverse, cu fostii colegi si prieteni de peluza, cu avocati, cu statul, cu militia, cu… si cu… cand de fapt singurul si unicul dusman al acestei echipe se afla in loja! Si, oricat de dureros ar suna, pe teren, unde avem asteptari mult mai mari de la jucatorii nostri!

Incercam sa intelegem partea financiara dar nu putem intelege cum nimeni nu face un calcul matematic simplu: – antrenor bun, lasat sa-si faca treaba = jucatori bine pregatiti = meciuri castigate = cupe europene = stadioane pline = suporteri multumiti = bani multi = sponsori puternici = bani multi = jucatori valorosi vanduti in campionate puternice = bani si mai multi. Ce este cu aceasta nepasare si bataie de joc fata de suporteri, legende, galerie, oameni care iubesc neconditionat acest club?

Desi pare doar o ecuatie simpla, dupa ce vedem nepasarea si neimplicarea jucatorilor, ea (ecuatia) devine una cu multe necunoscute! Ambitie, daruire, implicare? Jucati pentru voi, pentru faima, pentru suporteri, pentru familiile voastre?

Suntem si vom ramane alaturi de echipa dar rabdarea noastra este din ce in ce mai limitata…”, se arată în mesajul postat de Peluza Nord, pe Facebook.

În următorul meci de Liga 1, FCSB o va întâlni pe Gaz Metan.

Partida este programată pentru duminică, de la ora 21:30.