Peluza Nord, amenințări extrem de dure la adresa jucătorilor de la FCSB! Gigi Mustață: „Ne vor dușmani? O să învețe ei ce e aia presiune!”

Seara de duminică, 25 ianuarie, a fost picătura care a umplut paharul pentru suporterii FCSB-ului. Gigi Mustață a reacționat dur după 1-4 cu CFR Cluj și le-a transmis un mesaj clar jucătorilor și celor din conducerea echipei.

Gigi Mustață a dat de pământ cu FCSB după 1-4 cu CFR Cluj

Anul 2025 s-a încheiat bine pentru FCSB, însă 2026 a început teribil pentru campioana României. Bucureștenii au suferit 3 eșecuri pe linie, dintre care ultimele două au fost consemnate cu același scor (1-4).

, lăsând FCSB într-un adevărat scandal. Suporterii, s-au săturat de parcursul slab al echipei și au trecut la amenințări de această dată.

„A fost un calvar. O nonșalanță totală. Târnovanu s-a văzut prea mare portar. După ce primești gol și mai gafezi și la golul trei, ca portar, te superi pe colegi și îi acuzi că ei sunt de vină când tu te faci ca ieși și nu mai ieși. Să vii tu, Pantea, să tragi așa la poartă când toată cariera ai șutat numai în tribună și când abia poate sta în picioare…

Avem jucători care nici la liga a doua nu pot juca. Baba, mergi acasă, lasă-ne. Nici la Avântul Prăbușirea nu are șanse să joace. A rupt tot mijlocul în două. Ngezana, nici nu știu ce să spun pentru a nu-l jigni. Și-au bătut joc de noi toți. De aia am hotărât să plecăm. Oamenii aceștia nu ne merită. Le pot garanta că nu vor mai avea susținere din partea noastră și dacă mai au nevoie de noi să intre și să joace”, a spus inițial Gheorghe Mustață.

Cum voiau, de fapt, suporterii să se răzbune pe jucătorii de la FCSB după 1-4 cu CFR Cluj

Dezamăgirea este atât de mare în rândul suporterilor, încât aceștia voiau chiar să le vandalizeze mașinile jucătorilor pentru a-i trezi la realitate după umilința suferită cu rivala CFR Cluj. Mustață a precizat că fotbaliștii au scăpat mult prea ieftin.

„Ce trebuia, să vină și să-i înjurăm? Trebuia să sărim la ei și să le luăm tricourile de pe ei. Gestul a fost unul blând, oricum. Pacea depinde de ei. Să nu ajungem să ne certăm rău. Astăzi au scăpat ieftin.

Dacă ar fi după mine i-aș prinde și i-aș urechea puțin, pe ei care au 20.000 de euro salariu și își bat joc de noi. Să-l văd pe Târnovanu cum aleargă așa cum o făcea Paraschiv pe vremuri. Toți au vrut astă seară să le vopsească mașinile, să știe ce înseamnă presiunea, dacă vor să fim dușmani. Toți au spus să mergem peste ei în bază!”, a mai spus liderul Peluzei Nord.

Avertismentul lui Gheorghe Mustață pentru conducerea FCSB-ului

Mustață și-a continuat discursul și a semnalat faptul că cei din conducere nu au gestionat așa cum trebuie lotul și că este categoric nevoie de întăriri cât mai serioase în acest context.

„I-am lăsat un tur întreg și jumătate de retur. Dacă nu aduci urgent 2-3 jucători nu știu dacă intrăm în play-off. Acum nu mai am încredere în mai mult de 4-5 jucători. Atenție mare, nu s-a făcut ce trebuia făcut astă seară. Gigi și MM să înțeleagă și că nu au tripluri pe posturi, poate ai tripluri pentru dansuri moderne, nu pentru fotbal!”, a concluzionat Gheorghe Mustață la emisiunea