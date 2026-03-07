Peluza Nord FCSB, anunț categoric înaintea meciului cu U Cluj! Decizia luată de ultrași: „Ne vom implica direct!”

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat, în premieră de la introducerea sistemului, calificarea în play-off-ul Superligii României. Roș-albaștrii au terminat matematic pe locul 7 înainte de ultima etapă. Sâmbătă seara, campioana ultimelor două ediții de Superligă joacă pe teren propriu cu Universitatea Cluj, iar Peluza Nord, deși evident dezamăgită de această stagiune, a anunțat că va fi alături de jucători.

Dezastru pentru FCSB! Ce le-au transmis suporterii jucătorilor înainte de meciul cu U Cluj

În vară, campioana României a avut mari probleme în preliminariile cupelor europene, însă până la urmă și-a asigurat un loc în faza principală Europa League. Totuși, roș-albaștrii nu au reușit calificarea în fazele superioare ale competiției.

Mai mult, FCSB nu a reușit nici în acest sezon să treacă de faza principală a Cupei României și a ratat șansa să obțină un loc în preliminariile Europa League. Cea mai mare dezamăgire rămâne însă ratarea calificării în play-off. Echipa din București a terminat sezonul regular în afara top 6.

De altfel, la ultimele meciuri de pe teren propriu, asistența la partidele disputate acasă a fost una neașteptat de redusă. FCSB a pierdut bani serioși și din bilete. Este greu de crezut că, în play-out, vor veni mulți oameni la meciuri.

Peluza Nord a rupt tăcerea! Anunțul făcut după ratarea play-off-ului de către FCSB

Totuși, Peluza Nord rămâne alături de echipă. Galeria a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, în care a anunțat că, deși dezamăgirea este una mare, ultrașii vor susține în continuare echipa favorită. În plus, suporterii spun că se vor implica activ și în deciziile pe care le va lua clubul în perioada următoare, pentru a nu se repeta acest sezon.

„Azi doare. Azi e greu. Și e normal să fie așa, pentru că iubim echipa asta cu tot sufletul. Dar ăsta e momentul în care se vede cine suntem cu adevărat. Este ușor să fii alături când se câștigă, când stadionul cântă și totul merge fără cusur. Greu e acum, în aceste clipe. Să nu uităm că între 2015 și 2024 echipa nu a câștigat niciun titlu, iar între 2018 și 2023 nu s-a calificat decât o singură dată în grupele cupelor europene. Și am fost acolo!

Peluza Nord va fi alături de echipă, meci de meci, exact cum a fost și când am făcut istorie și în anii în care lucrurile au mers prost. Vom fi acolo să încurajăm, să cântăm, să arătăm echipei că nu e singură. Vom fi acolo pentru că asta înseamnă să fii suporter: nu pentru rezultat, ci pentru echipă.

Știm că doare. Știm că e frustrant. Știm că și noi am greșit. Știm că și cei din conducere au greșit. Știm că și jucătorii au greșit. Știm că poate meritam mai multe explicații, dar acesta este momentul să arătăm că suntem uniți. Acesta este momentul să arătăm ce înseamnă loialitatea.

Vom reveni. Vom lupta. Și vom fi acolo, alături, în fiecare meci. Mai mult de atât, vom pune umărul și ne vom implica direct, alături de club, în proiecte care să ne aducă pe toți mai aproape de ceea ce ne dorim.

Pentru că asta suntem noi și alegem altceva: să fim în tribune, alături de echipă, exact atunci când e cel mai greu”, a scris Peluza Nord pe Facebook.