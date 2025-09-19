Peluza Nord, anunț lacrimogen după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Prietenia se încheie aici”

Extrem de dezamăgiți după această nouă înfrângere, suporterii campioanei României au preferat să plece foarte rapid de pe stadion la finalul meciului în loc să îi critice pe jucători.

ADVERTISEMENT

Peluza Nord de la FCSB a „încheiat prietenia” pentru moment cu jucătorii

În schimb, după puțin timp cei din Peluza Nord au transmis un mesaj foarte dur prin intermediul rețelelor de socializare. Mai important decât rezultatele de până acum din acest sezon de Superliga, ei le reproșează în primul rând fotbaliștilor lui lipsa de atitudine.

„Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel. Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

ADVERTISEMENT

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici. Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun. De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord prin intermediul rețelelor de socializare la scurt timp după încheierea meciului de la Botoșani.

Vezi această postare pe Instagram

Gheorghe Mustață îi pusese anterior în gardă pe fotbaliști

Anterior acestui meci, că această ruptură urmează să se producă în cazul unui nou pas greșit. Ceea ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

„În primul rând ei, jucătorii, vor suferi. Cei de acum nu au simțit vreodată furia Peluzei Nord. Nu am permis să se întâmple așa ceva, dar nu-i mai pot calma pe suporteri. Îi sfătuiesc pe jucători să se dăruiască, să facă totul să nu simtă ce înseamnă furtuna Peluzei Nord.

ADVERTISEMENT

Am îndurat multe, dar dacă am văzut că nu vor sau nu se dăruiesc maxim este prăpăd. Dacă ei cred că sunt plini de bani și nu au de ce să mai joace sau dacă au provocat probleme prin vestiar, ar face mai bine să ridice mâna, să lase echipa în pace și să rezolve tot ce au de rezolvat, altfel își vor blestema zilele.

Vine tornada. Vor suferi atunci când îi părăsim. Despre asta e vorba, nu de altceva. Victorie la Botoșani sau…război!”, a spus el în dialog cu Gabi Safta la