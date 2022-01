Suprizele pregătite de „Peluza Nord” pentru derby-ul Dinamo - FCSB: „Duminică, toți în negru! No face, no name...”

Ultrașii celor de la FCSB au fost extrem de nemulțumiți că au primit doar 250 de bilete pentru derby-ul cu Dinamo, deși „câinii” au vândut .

Nici oficialii clubului nu sunt mulțumiți de decizia ca meciul să aibă loc în Ștefan cel Mare, unde cu câteva zile înainte de „Derby de România”.

Galeria FCSB-ului e gata de spectacol în Ștefan cel Mare: „Noi am reușit să mai cumpărăm niște bilete prin alte părți”

Suporterii FCSB anunță show total în Ștefan cel Mare și fac apel către simpatizanții echipei lui Gigi Becali să își cumpere bilete în alte zone ale stadionului:

„Duminică… NO FACE, NO NAME… Toți în negru, geci negre, măștile obligatorii negre, negre și negre. Noi am reușit să mai cumpărăm niște bilete prin alte părți, vom încerca să intrăm toți cu grupul care are bilete la peluză”, se anunță într-un comunicat al grupării postat pe pagina oficială de Facebook a Peluzei Nord.

Ba mai mult, ultrașii îi asigură pe cei care au cumpărat bilete în alte zone ale stadionului că vor putea intra în peluză la derby: „Cei care au luat bilete în alte locații sunt și ei așteptați alături de noi”.

Nici cei care nu au bilete la „Derby de România” nu sunt uitați și Peluza Nord transmite că va încerca să îi ajute pe toți cei care își doresc să susțină FCSB din Ștefan cel Mare: „Cine nu are bilete și vrea să meargă să ne lase un mesaj să vedem ce putem face. Încercăm să strângem cât mai multe bilete și să ajutăm cât mai multă lume să ni se alăture…”.

Cu toate acestea, ultrașii transmit că prioritatea vor avea doar o parte a suporterilor: „PS – prioritatea 0 au cei înscriși în Asociația Salvați Steaua! PS 1 – vom analiza toate cererile și vom răspunde sâmbătă la mesaje”.

Gheorghe Mustață, nemulțumit de tratamentul celor de la Dinamo: „O să rămână multă lume acasă”

Gheorghe Mustată a vorbit despre nemulțumirile suporterilor FCSB-iști, care au primit doar 200 de bilete pentru derby-ul cu Dinamo.

„Cele 200 de bilete sunt maximul pe care ni-l pot oferi. Nu o să încapă nucleul Peluzei, o să rămână multă lume acasă. O să mergem doar 200. Cu siguranță vom face o atmosferă frumoasă”.

La precendetul derby dintre FCSB și Dinamo disputat pe Arena Națională, suporterii alb-roșii au avut o întreagă peluză la dispoziție, iar „câinii” au fost susținuți deplasare de aproximativ 8.000 de fani.

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB va fi ultimul disputat pe vechiul stadion din Ștefan cel Mare. Bătrâna arenă va fi demolată în vara acestui an.