Peluza Nord Craiova, comunicat inedit înainte de Farul – Universitatea Craiova! Ce promisiuni le-au făcut jucătorilor lui Coelho

Universitatea Craiova se află deja în săptămâna meciului cu Farul Constanța, iar suporterii olteni deja se pregătesc să ia cu asalt arena din Ovidiu. Înaintea duelului de duminică, 1 februarie, de la ora 17:15, Peluza Nord Craiova a transmis un comunicat special, plin de emoție și mesaje de loialitate, prin care își anunță prezența la meci și reamintește promisiunile făcute împreună cu echipa.

Peluza Nord Craiova promite susținere totală la Ovidiu: „Avem ceva de cântat împreună!“

Meciul Farul Constanța – Universitatea Craiova se anunță unul extrem de interesant, cu miză importantă în clasament în special pentru olteni, iar prezența suporterilor la Ovidiu poate conta enorm pentru elevii lui Coelho. Într-un stil caracteristic, suporterii alb-albaștri din Peluza Nord vorbesc în cadrul unui comunicat despre sacrificii, prietenie și pasiune, dar și despre legătura strânsă dintre ei și jucători.

În același mesaj, Peluza Nord Craiova amintește și de promisiunea făcută „băieților din teren”, aceea ca, după fiecare meci, să cânte împreună celebrul refren „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Știința e, Știința e!”.

„𝗗𝗲𝗽𝗹𝗮𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗢𝘃𝗶𝗱𝗶𝘂

𝗙𝗿𝗶𝗴?

După ce faci câteva la Botoșani iarna, restul sunt de pantaloni scurți.

𝗞𝗶𝗹𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶?

500, pe autostradă… o nimica toată față de zecile de ore pe care le făceam în trecut la deplasările lungi.

𝗧𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹?

Dacă nu e petrecut cu prietenii, dacă nu e consumat cu pasiune, nu doar că trece degeaba, dar nici nu se mai întoarce!

𝗕𝗮𝗻𝗶𝗶?

O știți deja pe aia cu rinichii!

𝗣𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝘂𝗻𝗶?

Da, pe ele trebuie să le ținem! „𝙑𝙤𝙞 𝙛𝙞 𝙢𝙚𝙧𝙚𝙪 𝙡𝙖̂𝙣𝙜𝙖̆ 𝙩𝙞𝙣𝙚”, „…𝙨̦𝙞 𝙡𝙖 𝙗𝙞𝙣𝙚 𝙨̦𝙞 𝙡𝙖 𝙧𝙖̆𝙪”, „𝙤𝙧𝙞𝙪𝙣𝙙𝙚 𝙩𝙪 𝙫𝙚𝙞 𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚, 𝙣𝙤𝙞 𝙫𝙤𝙢 𝙛𝙞”, „𝙇𝙖̂𝙣𝙜𝙖̆ 𝙩𝙞𝙣𝙚, 𝙎̦𝙩𝙞𝙞𝙣𝙩̦𝙖…”. Dar să nu o uităm nici pe cea mai recentă, pe care și-au făcut-o, după ultimul meci, băieții din teren și băieții din Peluză. Avem ceva de cântat împreună după fiecare meci!

Așa că, oltene, știi unde te prinde seara de Duminică – pe un câmp bătut de vânt prin Dobrogea, după Știința, iubirea ta alb-albastră.

Fiecare să vină cu ce poate; cine nu are cu ce sau are locuri în plus, să ne contacteze pentru mai multă eficiență. 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮̆𝗺 𝘀̦𝗶 𝗻𝗼𝗶 𝗱𝗲𝗽𝗹𝗮𝘀𝗮𝗿𝗲𝗮, 𝗰𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝗶, 𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗼𝗰𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺 𝗱𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲“, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova.

Lyes Houri, out de la Universitatea Craiova

Lyes Houri a bifat la Universitatea Craiova al doilea meci consecutiv în care a fost lăsat în afara lotului. Confruntat dacă mijlocașul va rămâne în Bănie, .

„Nu știu ce să spun, sunt deciziile antrenorului, sunt opțiunile lui. În timpul săptămânii el stă cu ei în pregătire, vede procesul de pregătire, tonusul competiției. Dar el nici până acum nu a fost un jucător care neapărat trebuia să fie în lot sau în echipă. A fost în funcție de interesul echipei.

(n.r. Plătește nota de plată pentru greșeala cu AEK?) Vedem, nu știu ce să zic. Coelho știe cel mai bine. Sunt deciziile lui. Pe mine nu mă surprinde că nu prinde lotul. Probabil sunt alții considerați de antrenor înaintea lui”, a declarat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Lyes Houri a intrat în dizgrațiile lui Mihai Rotaru și Mario Felgueiras

Ulterior, Horia Ivanovici a dezvăluit că Lyes Houri a intrat în dizgrațiile lui Mihai Rotaru și Mario Felgueiras și că se forțează plecarea mijlocașului central încă din această iarnă. Totul a plecat de la , când a comis în prelungiri penalty-ul care i-a răpit Universității Craiova calificarea în optimile UEFA Conference League.

„Informațiile noastre la FANATIK sunt că Houri e pe lista de transferuri și că se poate să vă despărțiți de el până se închide mercato. Sunt șanse mari să plece. Motivul principal este că Mihai Rotaru și Mario Felgeiras nu l-au iertat pentru greșeala aia cu AEK Atena. E considerată o greșeală impardonabilă. E pus pe lista de transferuri și dacă vine o ofertă bună e pa de la Craiova”, a mărturisit Horia Ivanovici.

Confruntat cu această dezvăluire, Sorin Cârțu s-a limitat în a spune că angajamentul lui Houri cu oltenii expiră în această vară: „Houri are contractul până în vară. Tu ai spus-o. Nu vorbesc eu pentru a nu face o polemică. Nu mai fac comentarii”, a răspuns președintele grupării din Bănie.